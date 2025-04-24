Вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для яркого и оригинального вкуса

Вафельный торт – идеальный десерт для тех, кто не любит готовить. Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, добавьте орешки, а крем для десерта лучше сделать из сгущенного молока и масла.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

1 банка сгущенки вареного молока

150 г сливочного масла

орешки для украшения

можно еще добавить бананы (главное тоненько нарезать)

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко и масло.

2. Смажьте коржи кремом, добавьте банан.

3. Края присыпьте орехами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: