Видео дня
Вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для яркого и оригинального вкуса
Вафельный торт – идеальный десерт для тех, кто не любит готовить. Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, добавьте орешки, а крем для десерта лучше сделать из сгущенного молока и масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 банка сгущенки вареного молока
- 150 г сливочного масла
- орешки для украшения
- можно еще добавить бананы (главное тоненько нарезать)
Способ приготовления:
1. Смешайте сгущенное молоко и масло.
2. Смажьте коржи кремом, добавьте банан.
3. Края присыпьте орехами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: