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Вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для яркого и оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
540
Рецепт десерта

Вафельный торт – идеальный десерт для тех, кто не любит готовить. Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, добавьте орешки, а крем для десерта лучше сделать из сгущенного молока и масла.

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Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится 10 минут.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенки вареного молока
  • 150 г сливочного масла
  • орешки для украшения
  • можно еще добавить бананы (главное тоненько нарезать)

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко и масло.

Крем для десерта

2. Смажьте коржи кремом, добавьте банан.

Приготовление десерта

3. Края присыпьте орехами.

Готовый торт

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