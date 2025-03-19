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Вафельный торт с крекером: рецепт привычного торта по-новому

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Вафельный торт с крекером: рецепт привычного торта по-новому

Вафельный торт – очень любимый десерт многими. Готовить его можно как в классическом варианте, просто со сгущенным молоком, а также для яркого вкуса добавив орехи, джем, шоколад, ягоды.

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С чем приготовить вкусный вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с крекером, который будет с очень оригинальным вкусом.

Вкусный вафельный торт

Ингредиенты:

  • круглые вафли 1 упаковка
  • сгущенка 1 б.
  • крекер сливочный 180 г
  • сливочное масло 200 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбиваем со сгущенкой молоком.

Крекер для торта

2. Затем смазываем каждый корж кремом и через один выкладываем еще крекер (сверху печенье также смазываем кремом).

Приготовление торта

3. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов.

Готовый вафельный торт

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