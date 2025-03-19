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Вафельный торт с крекером: рецепт привычного торта по-новому
Вафельный торт – очень любимый десерт многими. Готовить его можно как в классическом варианте, просто со сгущенным молоком, а также для яркого вкуса добавив орехи, джем, шоколад, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с крекером, который будет с очень оригинальным вкусом.
Ингредиенты:
- круглые вафли 1 упаковка
- сгущенка 1 б.
- крекер сливочный 180 г
- сливочное масло 200 г
Способ приготовления:
1. Мягкое масло взбиваем со сгущенкой молоком.
2. Затем смазываем каждый корж кремом и через один выкладываем еще крекер (сверху печенье также смазываем кремом).
3. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов.
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