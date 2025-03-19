Вафельный торт с крекером: рецепт привычного торта по-новому

Вафельный торт – очень любимый десерт многими. Готовить его можно как в классическом варианте, просто со сгущенным молоком, а также для яркого вкуса добавив орехи, джем, шоколад, ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с крекером, который будет с очень оригинальным вкусом.

Ингредиенты:

круглые вафли 1 упаковка

сгущенка 1 б.

крекер сливочный 180 г

сливочное масло 200 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбиваем со сгущенкой молоком.

2. Затем смазываем каждый корж кремом и через один выкладываем еще крекер (сверху печенье также смазываем кремом).

3. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов.

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