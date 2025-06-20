Варить не нужно: как вкусно приготовить брокколи, но чтобы овощ оставался полезным

Один из самых полезных продуктов, по мнению специалистов, это брокколи. В нем очень много витаминов, а именно А, С, Е, В1, В2, РР, а также бета-каротин, кальций, калий, хром, железо, фосфор, натрий, магний, марганец и йод. Есть брокколи можно в любом виде – сыром, запеченном, вареном. Стоит отметить, что брокколи отлично сочетается именно с квашеной капустой и калиной, благодаря такому сочетанию продуктов вы получите вкусный витаминный салат.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного запеченного брокколи, с соусом.

Ингредиенты:

Брокколи

Масло растительное 10 мл

Копченая паприка, соль

Сыр твердый 50 г

Соус:

Йогурт 150 г

Чеснок 1 зуб.

Огурец 1 шт.

Адыгейская соль, сухая мята

Кинза или укроп

Способ приготовления:

1. Брокколи разберите на соцветия и отварите.

2. Готовые брокколи отожмите от воды и разомните стаканом. Смажьте сверху его маслом с копчений паприкой и присыпьте сыром. Запекайте при 200 С 20 минут.

3. Для соуса: смешайте йогурт с тертым огурцом, чесноком, специями и кинзой, перемешайте.

Выложите на блюдо соус, сверху хрустящие брокколи!

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