Варить не нужно: как вкусно приготовить брокколи, но чтобы овощ оставался полезным
Один из самых полезных продуктов, по мнению специалистов, это брокколи. В нем очень много витаминов, а именно А, С, Е, В1, В2, РР, а также бета-каротин, кальций, калий, хром, железо, фосфор, натрий, магний, марганец и йод. Есть брокколи можно в любом виде – сыром, запеченном, вареном. Стоит отметить, что брокколи отлично сочетается именно с квашеной капустой и калиной, благодаря такому сочетанию продуктов вы получите вкусный витаминный салат.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного запеченного брокколи, с соусом.
Ингредиенты:
- Брокколи
- Масло растительное 10 мл
- Копченая паприка, соль
- Сыр твердый 50 г
Соус:
- Йогурт 150 г
- Чеснок 1 зуб.
- Огурец 1 шт.
- Адыгейская соль, сухая мята
- Кинза или укроп
Способ приготовления:
1. Брокколи разберите на соцветия и отварите.
2. Готовые брокколи отожмите от воды и разомните стаканом. Смажьте сверху его маслом с копчений паприкой и присыпьте сыром. Запекайте при 200 С 20 минут.
3. Для соуса: смешайте йогурт с тертым огурцом, чесноком, специями и кинзой, перемешайте.
Выложите на блюдо соус, сверху хрустящие брокколи!
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