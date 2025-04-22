Ваши оладьи точно будут пышными: есть несколько простых секретов

Оладьи – это любимый завтрак многих людей. Простые в приготовлении, вкусные, аппетитные – они никогда не надоедают. Но иногда даже опытным хозяйкам не удается достичь той желанной рыхлой текстуры. Есть несколько маленьких секретов, которые могут коренным образом изменить результат. Один из них настолько прост, что вы точно удивитесь. И все, что вам нужно – чуть-чуть кефира, сода и правильная техника.

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Редакция FoodOboz расскажет о лайфхаках, которые помогут вам сделать действительно идеальные оладьи. Всё очень просто.

Три секрета пышного теста для оладий

1. Горячий кефир. Да, именно горячий. Не кипяток, конечно, но хорошо подогретый до приятной теплоты. Благодаря этому он лучше реагирует с содой, образуя пузырьки, делающие тесто легким.

2. Сода, перетертая в ладонях. Перед тем как добавить соду в тесто, ее нужно буквально потереть между пальцами. Этот простой шаг поможет ему равномерно разойтись, не оставляя комочков и обеспечивая однородную структуру.

3. Не перемешивайте тесто после соды. Как только вы добавили соду – забудьте о ложке. В дальнейшем тесто лучше не трогать: так оно сохранит воздушность, а оладьи станут пышными без усилий.

Ингредиенты:

300 г кефира

щепотка соли

1 яйцо

20 г сахара

250 г муки

сода – 0,5 ч. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В миске соедините горячий кефир, яйцо, сахар и соль.

2. Добавьте просеянную муку, тщательно перемешайте.

3. Соду перетрите в ладонях и только тогда добавьте в тесто.

4. Размешайте один раз и оставьте тесто на 15 минут. Дальше – не трогать.

5. Жарьте оладьи на разогретом масле до золотистой корочки с одной стороны.

6. Переверните, накройте сковороду крышкой и поджарьте. Оладьи поднимутся вдвое.

Благодаря этим простым приемам ваши оладьи всегда будут рыхлыми, мягкими и очень аппетитными.

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