Вена потеряла звание лучшего города для жизни: кто возглавил список в 2025 году

В течение последних трех лет столица Австрии Вена неизменно занимала высшую строчку в рейтинге лучших городов для жизни. Однако в 2025 году она уступила первое место в списке, который составляет Economist Intelligence Unit (EIU – дочерняя организация журнала The Economist).

Видео дня

Как пишет CNN, в этом году лидерская позиция досталась датскому Копенгагену. Всего в рейтинг вошли 173 города мира, которые оценили по ряду факторов, таких как здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктура и окружающая среда. Копенгаген одержал победу, получив "идеальные" баллы за стабильность, образование и инфраструктуру, а Вена разделила второе место со швейцарским Цюрихом. Полную десятку лучших для жизни городов мира ищите в конце этого материала.

Хотя австрийская столица набрала хорошие баллы по большинству категорий, она сильно потеряла в уровне стабильности. Так на резкое снижение этого показателя повлияли несколько инцидентов, включая отмену концерта Тейлор Свифт прошлым летом из-за вероятной угрозы взрыва на стадионе, где он должен был состояться.

Однако Вена оказалась не единственным городом, получившим более низкие оценки в категории, где ранее демонстрировал хорошие показатели. Так канадский город Калгари, занявший пятое место в 2024 году, в этом году вылетел даже из десятки, опустившись аж на 18 место. К этому привело снижение балла за здравоохранение. Такое же падения по аналогичной причине претерпели еще три города Канады. Все потому, что на местные медицинские учреждения упало ощутимо больше нагрузки, с которой они начали справляться менее эффективно. Так Торонто потерял 4 позиции и вместо 12-й строчки занял 16-ю.

Из американских городов самый высокий рейтинг получила столица Гавайев, город Гонолулу – довольно небольшой город с населением, примерно равным довоенной Макеевке. По словам заместителя директора по промышленности в EIU Барсали Бхаттачарья, в целом небольшие города в США справляются с требованиями рейтинга ощутимо лучше, чем такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Во многом этому способствует значительно меньшая нагрузка на инфраструктуру общественных услуг.

Потеряли позиции и города Великобритании, такие как Лондон, Манчестер и Эдинбург. Их позиции ухудшили антииммигрантские протесты и беспорядки, которые вспыхнули из-за прошлогодней резни в Саутпорте, на севере Англии. Так Лондон из-за этого опустился с 45-го на 54-е место, Манчестер – с 43-го на 52-е, а Эдинбург переместился с 59-го на 64-е.

В целом показатели стабильности продолжают снижаться для городов Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Но в этом году заметное падение показателей здесь произошло и для мегаполисов Азии. Это произошло из-за усиления угроз военного конфликта в Индии и на Тайване.

А вот неожиданный существенный рост продемонстрировал город Эль-Хубар в Саудовской Аравии – он отыграл целых 13 позиций, поднявшись со 148-й строчки на 135-ю. Все благодаря значительным инвестициям в улучшение доступа к здравоохранению и образованию в рамках Vision 2030 – большого плана диверсификации экономики и снижения зависимости от нефти. Индонезийская Джакарта также поднялась в списке, преодолев 10 ступенек (со 142-й на 132-ю) благодаря повышению уровня стабильности.

А вот нижние позиции по сравнению с прошлым годом изменились не слишком сильно. Сирийский Дамаск по-прежнему удерживает титул наименее пригодного для жизни города в мире. И это даже через шесть месяцев после свержения экс-президента Башара Асада. Чуть лучше зарекомендовала себя столица Ливии Триполи. Третью позицию с конца заняла Дакка – главный город Бангладеш, а пакистанский Карачи и алжирский Алжир заняли четвертое и пятое места среди наименее пригодных для жизни городов.

В целом 10 лучших городов в мире, согласно Глобальному индексу удобства жизни 2025 года, выглядит следующим образом:

Копенгаген, Дания Вена, Австрия Цюрих, Швейцария Мельбурн, Австралия Женева, Швейцария Сидней, Австралия Осака, Япония Окленд, Новая Зеландия Аделаида, Австралия Ванкувер, Канада

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "мертвом" селе в Бучанском районе, которое претендует на звание одной из самых загадочных достопримечательностей Киевщины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.