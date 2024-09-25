Вертикальный контуринг набирает популярность в мире: как сделать

Макияж – это прежде всего сфера для самовыражения, поэтому следует поддерживать модные тенденции только когда они актуальны для вашего типа лица и кожи. Сейчас в тренде – максимальная естественность. Казалось бы, эпоха контуринга ушла в прошлое, но на самом деле эта техника переживает новое возрождение.

Видео дня

Особенно уместен вертикальный контуринг для тех, кто имеет круглую форму лица. В сети набирает популярность простой способ нанесения косметических средств, что создаст эффект лифтинга и визуально удлинит лицо.

"Лайфак популярен в азиатских странах. Вертикальная контурировка может работать на любом оттенке кожи. Тень охватывает большую площадь, чем при использовании традиционной техники – таким образом это будет выглядеть максимально естественно", – отметила визажистка Джонет Уильямсон.

Как следует из названия, вертикальный контуринг – это способ нанесения макияжа, при котором вы опускаетесь ниже скулы и вертикально контурируете область между ней и линией челюсти. Это существенно отличается от традиционного способа, обычно включающего горизонтальную линию через скулу, идущую к виску.

Уильямсон советует использовать кремовый контур вместо пудры, особенно для более светлых тонов кожи.

Техника лучше всего подходит людям с полными щеками или скулами, которые выступают больше в сторону, чем вперед.

Круглую форму лица имеют такие знаменитости как Крис Тейген, Селена Гомес или Дженнифер Лоуренс.

В целом, золотой стандарт контурной коррекции состоит в том, чтобы начать с впадины щеки, нанести румяна, а затем завершить хайлайтером, нанеся его ближе к глазам. Эксперты советуют также поэкспериментировать с "методом треугольника", чтобы оценить разницу и выбрать наиболее подходящую к вашему типу лица технику. Подробнее о технике треугольника – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки ухода за кожей ускоряют ее старение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.