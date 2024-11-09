Веселые и поучительные: лучшие фильмы о студенческой жизни

Студенчество – прекрасное время, всю беззаботность и романтику которой часто начинают ценить уже потом, в ностальгических воспоминаниях зрелого возраста. Фильмы о студенческой жизни – идеальный вариант для семейного просмотра. Взрослым они напомнят времена юности, а подросткам будет интересно взглянуть на свои проблемы со стороны.

Видео дня

OBOZ.UA собрал рейтинг лучших фильмов о студенчестве. Это смешные, романтические и поучительные истории, которые помогут отвлечься от ежедневных проблем и погрузиться в интересные увлекательные события.

Идеальное свидание

Год: 2019.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Брукс мечтает поступить в Йельский университет, но на это нужны деньги, а у парня нет богатых родителей. Поэтому по вечерам он подрабатывает в местном кафе, но это мало помогает – накопленных средств хватило бы только на первый взнос. Финансовые проблемы доводят юношу к отчаянному шагу – он решается предоставлять эскорт-услуги – через мобильное приложение девушки могут "арендовать" его как бойфренда. Это приносит и заработок, и популярность. Однако в мгновение ока жизнь Брукса резко меняется.

Умница Уилл Хантинг

Год: 1997.

Рейтинг: 8,3.

В ролях: Мэтт Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек, Минни Драйвер, Стеллан Скаргард.

Уилл моет пол в Массачусетском технологическом институте, а на досуге зависает с друзьями. Есть у юноши необычное хобби – иногда по-тихому решает сложные задачи, которые профессор Ламбо пишет на доске своим студентам как вызов. Уилл Хантинг – настоящий гений и вундеркинд, тратящий свой талант и живущий бесцельной жизнью. Судьба даст ему выбор: или сесть в тюрьму за драку с полицейским, или учиться у профессора и ходить к психоаналитику… Но оценит ли Уилл все возможности, которые перед ним появились?

Душа компании

Год: 2018.

Рейтинг IMDb: 5.6.

В ролях: Мелисса МакКарти, Молли Гордон, Гиллиан Джейкобс, Адриа Архона, Джесси Эннис.

Дина – домохозяйка, переживающая сложный этап в жизни. Ей приходится развестись с мужем. Женщина решает кардинально изменить свою жизнь и наконец воплотить давнюю мечту – получить высшее образование. Дина подает документы в университет вместе с дочерью и быстро становится знаменитостью университетских соцсетей.

Идеальный голос

Год: 2012

Рейтинг IMDb: 7.1.

В ролях: Анна Кендрик, Скайлар Эстин, Ребел Уилсон, Адам Дивайн, Анна Кэмп

Талантливая Бека Митчелл имеет прекрасный голос и мечтает петь на большой сцене, но стала студенткой Барденского университета, потому что так хотел ее отец. Однажды девушка знакомится с руководителями музыкального коллектива и соглашается стать одной из участниц. Так Бэка начинает путь на большую сцену.

21

Год: 2008.

Рейтинг IMDb: 6.8.

В ролях: Джим Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт Босворт, Лоренс Фишборн

Бен Кэмпбелл хочет учиться в Гарварде, но для этого нужны деньги – 300 тысяч долларов. Бен в отчаянии, потому что не знает, как их заработать. Он готов отказаться от мечты, но вдруг знакомится с профессором математики Мики Роузом, который просчитал, как, использовав математику и сноровку, можно ограбить Вегас на несколько миллионов.

Ранее OBOZ.UA собрал подборку интересных фильмов октября 2024 года, которые достойны вашего внимания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.