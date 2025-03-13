УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Весенний вкусный салат из двух овощей: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
774
Весенний вкусный салат из двух овощей: готовится блюдо без майонеза

Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных и очень легких салатов из молодой капусты, свежих огурцов, помидоров. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а соусом из полезного и вкусного авокадо. 

Видео дня
Легкий и полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты и очень вкусной заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг)
  • Огурцы 

Для заправки:

  • Авокадо
  • Оливковое масло 3 ст.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Петрушка пучок
  • Мед 1 ст.л.
  • Горчица 1ч.л.
  • Грецкие орехи 20 г 
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте огурцы и капусту.

Овощи для салата

2. Перебейте блендером все ингредиенты для заправки.

Соус для блюда

3. Добавьте заправку в салат, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: