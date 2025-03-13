Весенний вкусный салат из двух овощей: готовится блюдо без майонеза

Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных и очень легких салатов из молодой капусты, свежих огурцов, помидоров. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а соусом из полезного и вкусного авокадо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты и очень вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг)

Огурцы

Для заправки:

Авокадо

Оливковое масло 3 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Петрушка пучок

Мед 1 ст.л.

Горчица 1ч.л.

Грецкие орехи 20 г

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы и капусту.

2. Перебейте блендером все ингредиенты для заправки.

3. Добавьте заправку в салат, перемешайте.

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