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Весенний вкусный салат из двух овощей: готовится блюдо без майонеза
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных и очень легких салатов из молодой капусты, свежих огурцов, помидоров. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а соусом из полезного и вкусного авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты и очень вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг)
- Огурцы
Для заправки:
- Авокадо
- Оливковое масло 3 ст.л.
- Чеснок 2 зуб.
- Петрушка пучок
- Мед 1 ст.л.
- Горчица 1ч.л.
- Грецкие орехи 20 г
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы и капусту.
2. Перебейте блендером все ингредиенты для заправки.
3. Добавьте заправку в салат, перемешайте.
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