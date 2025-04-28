Ветеринар предупредила о смертельно опасном состоянии собаки: следует немедленно ехать к врачу

Британская ветеринарная медсестра напомнила владельцам собак об очень опасном состоянии их любимцев, которое может закончиться летально. Он известен как заворот желудка или вздутие живота.

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В своем видео в TikTok Джейд (@jade.the.vet.nurs) объяснила, что в случае возникновения такого состояния не стоит медлить и ждать, пока оно пройдет само собой. Надо немедленно обратиться к врачу.

"Вздутие живота часто является худшим кошмаром владельца собаки. Однако я обнаружила, что достаточно много владельцев собак до сих пор не слышали об этом состоянии, или если они и слышали о вздутии живота, то на самом деле не осознают его серьезности, потому что этот симптом является опасной для собак неотложной ситуацией", - сказала она.

Она также объяснила, как это происходит: когда желудок наполняется "расширением" и скручиванием желудка — это "заворот". Таким образом, когда желудок скручивается, он перекрывает вход и выход, то есть любое содержимое в желудке не может уйти в обе стороны.

В дополнение к этому, любая пища, находящаяся в "желудке, продолжает перевариваться, и в этом пищеварительном процессе она продолжает выделять газ". Это значит, что желудок все больше сдувается газами, что действительно больно и неудобно для вашей собаки.

"Когда желудок закручивается, это может блокировать поток крови к желудку или другим жизненно важным органам, и быстро привести собаку к шоку. Это может вызвать повреждение органов, органную недостаточность, и если вы быстро не доставите собаку к ветеринару, где ему окажут хирургическую помощь, ваш улюленец может умереть", – предупредила Джейд.

Какие симптомы

Ваша собака будет выглядеть очень раздутой, и это состояние ухудшается. Глядя на нее, вы можете физически увидеть, что ее живот достаточно раздут, и если вы коснитесь боков ее живота, почувствуете, насколько он напряжен.

Кроме того, медсестра добавила, что собака может постоянно смотреть на живот и пытаться вырвать.

Другие симптомы включают:

Беспокойство – дыхание и шагание

Чрезмерное слюнотечение

Свертывание в клубок

Затрудненное дыхание.

Как диагностируется

Лучшим способом диагностики является рентген брюшной полости.

После операции, скорее всего, вашей собаке придется побыть в больнице день-два, чтобы за ней можно было наблюдать. Ваш ветеринар проверит, нет ли дальнейшего вздутия живота и возможных осложнений, таких как перитонит (инфекция в брюшной полости). Ее выпишут, как только состояние улучшится.

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