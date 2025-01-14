Ветеринары объяснили, почему все кошки любят, когда им чешут головы

Если у вас был опыт общения с кошками, вы наверняка заметили, что далеко не всем из них нравится, когда их гладят по спине или по животу. Единственное исключение в этом плане — голова, почесывание которой вызывает у животных исключительно положительную реакцию. В таком случае кошка блаженно жмурится, урчит и демонстрирует желание продолжать "массаж" до бесконечности.

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В чем здесь дело и почему кошки так любят, когда им чешут головы, рассказывает OBOZ. UA.

Гигиена, распознавание своих и приятные воспоминания

Ветеринары называют несколько причин любви кошачьих к почесыванию головы.

В первую очередь это гигиена. Кошки очень чистоплотные животные. На протяжении дня они уделяют большое внимание чистке шерсти, чтобы избавиться от паразитов и выдающего их запаха.

При этом голова остается самым труднодоступным местом, куда кошка может дотянуться только лапой. Поэтому когда вы чешете ей голову, животному это действительно приятно — ведь кожа на голове не всегда получает достаточный уход.

Другая причина любви кошек к почесыванию головы — это природные механизмы распознавания "своих". На голове животных находятся сальные железы, выделяющие неуловимый для нас индивидуальный запах.

Как и многие другие рефлексы, необходимость "метить" других стимулируется природой с помощью удовольствия. Поэтому поглаживание кошки по голове, аналогично тому, когда она трется обо что-то сама.

Есть также идея, что почесывание головы напоминает животным о маме, которая вылизывала их, когда они были котятами, что, безусловно, является позитивным воспоминанием.

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