Виктория Бекхэм вернула в моду мегапопулярную прическу 2010-х

Парикмахерские тренды десятых лет 21 века отметились многочисленными сложными техниками окрашивания волос. И похоже, что в этом сезоне одну из них вернет в моду сама Виктория Бекхэм.

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Как пишет Vogue, модная дизайнер вот уже полтора десятилетия не изменяла темному цвету волос. Но впервые за долгое время решила привнести нотки блонда в свою шевелюру. Причем сразу обратилась к технике омбре.

При такой окраске корни остаются темными, а кончики окрашиваются в светлый оттенок. Переход между ними формируется по длине прически и делается плавным, словно волосы выгорели естественным образом.

В десятые годы популярность омбре принесли Джессика Альба, сестры Олсен и Дрю Бэрримор. Они сделали прическу, сочетавшую в себе естественность вида и мастерство колориста, одним из главных трендов.

Виктория Бекхэм, недавно приобщившаяся к списку знаменитостей, сделавших себе модную стрижку боб, сделала покраску омбре по особому случаю. Таким образом, она изменила образ для празднования дня рождения своего мужа, экс-футболиста Дэвида Бекхэма. В начале мая он будет отмечать свое 50-летие и семья уже начала серию торжеств по этому поводу. В честь семейного вечера дизайнер и сменила имидж. Эксперты прогнозируют, что ее лук задаст новый бьюти-тренд в этом году.

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