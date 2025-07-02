Вкус быстро портится: когда надо собирать урожай брокколи

Брокколи называют настоящим суперфудом, так много пользы дает этот замечательный овощ. Еще одно его преимущество – растение достаточно просто выращивается на собственном огороде.

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Но некоторые огородники избегают выращивания брокколи, потому что им кажется, что собственными силами они не способны сделать этот сорт капусты вкусным. На самом деле это ошибка. Все, что нужно знать, чтобы собрать хороший урожай брокколи – это когда наступает момент ее собирать. А за советами по этому поводу блог Марты Стюарт обратился к профессиональным фермерам. И они указали, когда наступает момент, до и после которого вкус брокколи может существенно портиться.

Когда собирать урожай

Если вы соберете брокколи слишком рано, вы можете получить жесткий и слишком плотный продукт. Поздний сбор лишает этот овощ свежего вкуса, делает его горьким. Поэтому нужно четко понимать, когда наступает время собирать урожай.

Первым делом обратите внимание на дату посадки и информацию о том, сколько дней нужно растению для созревания, которую обычно печатают на пакете с семенами. Начните проверять брокколи на готовность к уборке примерно за неделю до этой даты и продолжайте наблюдать за состоянием капустных голов, поскольку они довольно быстро растут. Оптимальный для сбора момент будет зависеть от сорта, который вы посадили — некоторые добираются до финишной черты менее чем за два месяца, а другим нужно около трех.

Фермер Трэвис Ки убеждает, что окно для сбора урожая брокколи будет гораздо шире, если выращивать овощ осенью. Брокколи, выращенные в теплые месяцы, могут быстро образовывать маленькие желтые цветы на головках, из-за чего продукт становится непригодным для употребления.

Именно поэтому фермер рекомендует собирать головки полезной капусты, как только они достигнут приемлемого размера. Максимальный размер может немного варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания, но головка брокколи 15-20 см в диаметре может считаться достаточно спелой.

Признаки спелости брокколи

Когда капуста достигнет соответствующего размера, начинайте планировать сбор урожая. Но не забудьте проверить общее состояние брокколи. Вы поймете, что она готова к сбору, когда головки станут плотными, упругими и красивого темно-зеленого цвета.

Но не ждите, когда на плодах начнут появляться признаки старения. Как только соцветия брокколи начнут смягчаться или желтеть, ее вкус приобретет горькие нотки. В этот момент собирать овощ уже поздно.

Как собирать брокколи

Чтобы собрать спелую брокколи, вооружитесь острым ножом. Срезайте главный стебель головки брокколи прямо. Срез располагайте ниже самых первых разветвлений.

И не спешите выкорчевывать растения после того, как соберете основную головку. Если вы оставите брокколи в земле и продолжите ее поливать, вскоре она даст боковые побеги, которые также можно будет собрать. По размеру они будут меньше, но тоже вполне вкусными и пригодными для приготовления первых и вторых блюд.

Только что собранные головки брокколи быстро погрузите в прохладную воду. Это позволит удалить из соцветий насекомых и грязь. Затем разложите их на ровной поверхности полотенце, чтобы они высохли.

Как хранить брокколи

Хранить этот овощ достаточно просто. Если вы не пускаете его в дело сразу, положите головки в холодильник. Храните их в незапечатанном пластиковом пакете, чтобы удерживать влагу, но не задерживать ее. Обычно таким образом капуста сохраняет все свои свойства в течение недели.

Если же вы вырастили овощ с запасом, разделите его на порции, бланшируйте и заморозьте. Обработанная таким образом брокколи идеально подходит для супов, рагу, запеканок и любых других блюд.

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