Вкус лазаньи изменится кардинально: добавьте один неожиданный ингредиент

Любители лазаньи могут попробовать добавить один необычный ингредиент, который, как говорят эксперты, значительно улучшает вкус любимого блюда.

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Несколько поваров поделились этой технологией в интернете и утверждают, что пользуются ею всякий раз, когда готовят лазанью. Да, они рассказали, что всегда включают корицу в свою лазанью, как бы это ни казалось нереально, пишет Express.

Добавление молотой корицы в лазанью, по-видимому, было секретным приемом матери легендарного итало-американского певца Тони Беннетта.

"В ее рецепте лазаньи простые основные ингредиенты: говяжий фарш, лук, острая итальянская колбаса, чеснок, консервированные помидоры, томатное пюре, томатная паста, свежий базилик, корица (не такая простая), лапша для лазаньи, яйца, свежий автор Донна Джон из 30 Seconds Food.

Еще один секретный ингредиент, который часто добавляют, это мускатный орех. Он также делает вкус лазаньи насыщеннее и глубже.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить лазанью из индейки.

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