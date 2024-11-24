Вкусная еда, виды и невероятная архитектура: туристы в восторге от дешевого европейского города

Вильнюс – столица и самый большой город Литвы, расположенный на реке Нярис. Это второй самый большой город среди стран Балтии по количеству населения. В последнее время Вильнюс все больше привлекает туристов, ведь предлагает отличный и доступный отдых как для любителей истории и архитектуры, так и для тех, кто стремится к развлечениям и ночному отдыху.

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В этом году Вильнюс вошел в краткий список в категории "Most Desirable City (Europe)" ("самый желанный город") на премии Wanderlust Reader Travel Awards, сообщает Express. Кроме того, Литва заняла второе место в рейтинге лучших стран, которые следует посетить в 2025 году по версии Lonely Planet.

Эксперты в области туризма говорят, что Вильнюс вызвал волну интереса, поскольку предлагает сочетание культуры, истории, сравнительно невысоких цен на жилье и станет отличным вариантом для гастрономического тура.

Исторический центр города был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. До Второй мировой войны Вильнюс был одним из самых больших еврейских центров, за что его даже называли "Иерусалимом Литвы". Наполеон во время похода в 1812 году называл Вильнюс "Иерусалимом Севера". Кстати, в 2009 году Вильнюс был объявлен культурной столицей Европы вместе с Линцем в Австрии.

Это чистый, зеленый и привлекательный город для пеших прогулок, ведь 69% площади занято зелеными насаждениями. В 2021 году Вильнюс занял 3 место в рейтинге самых зеленых городов планеты.

Столица Литвы также может похвастаться множеством архитектурных памятников, включая Дворец Великих князей Литовских, Башню замка Гедимина, Браму Рассвета и т.д. А для любителей сценического искусства Литовский театр оперы и балета предлагает невероятные классические представления.

По мнению экспертов, одна только архитектура Старого города в Вильнюсе оправдывает стоимость билета на самолет. Вильнюс является удобным для пешеходов городом, что позволяет туристам оценить культурное и архитектурное величие пешком, без затрат или неудобств общественного транспорта.

Едва ли не самым интересным районом является Ужупис, или Заречье, трех сторон окруженный рекой Вольняле. Это настоящий оазис творчества: здесь издавна селились художники, поэты, скульпторы, так что можно насладиться искусством в многочисленных музеях, студиях и галереях.

Острая Брама – сохранившиеся по сей день средневековые оборонительные ворота Вильнюса.

Также стоит посетить достопримечательности:

Вильнюсскую ратушу;

Костел св. Анны;

Кафедральный собор;

Музей жертв геноцида;

Церковь Знамения Божией Матери;

Костел Святых Петра и Павла.

Гастрономические туры пользуются спросом благодаря обилию первоклассных ресторанов, где готовят кулинарные шедевры. 2024 год стал важной вехой для кулинарной сферы Вильнюса, поскольку город был представлен в первом Путеводителе MICHELIN в Литве. Четыре местных ресторана – Nineteen18, Dziaugsmas, Demo и Pas mus – получили желаемую звезду Мишлен.

Еще четыре вильнюсских ресторана, Sweet Root, 14 Horses, Le Travi и Gaspar's, были отмечены наградой The Bib Gourmand Award, присуждаемой ресторанам, предлагающим исключительную еду по низким ценам.

Кроме того, Вильнюс предлагает отличное соотношение цены и качества. Его назвали самым доступным городом в отчете Post Office Travel Money.

Через Вильнюс проходят большие европейские магистрали, поэтому в город удобно доехать на авто или автобусе.

Международный аэропорт Вильнюс расположен в 5 км от центра города и имеет прямое сообщение с железнодорожной станцией.

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