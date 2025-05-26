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Вкусная паста с авокадо за 7 минут: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт пасты

Макароны – очень простой продукт, который можно приготовить всего за 7 минут. Еще из них получится вкусная запеканка. 

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с соусом из авокадо, шпинатом, креветками и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • авокадо
  • горсть шпината
  • 75 г свежего или размороженного зеленого горошка
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. цедры лимона
  • 1/2 упаковки (200 г) пасты
  • горсть томатов черри
  • 100 г креветок или курицы
  • 30 г сыра ⠀ ⠀

Способ приготовления: 

1. Соединяем мякоть авокадо, шпинат, свежий или размороженный горошек, масло, соль, перец, сок и цедру лимона и тщательно пробиваем блендером.

Ингредиенты для соуса

2. Пасту отвариваем в кипящей подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.

Сколько минут готовить пасту

3. На сковороде разогреваем разрезанные пополам томаты, добавляем отваренную пасту, зеленый соус, креветки или курицу и хорошо перемешиваем. Консистенцию соуса регулируем водой в которой отваривалась паста!

Готовая паста

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