Вкусная паста с авокадо за 7 минут: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
Макароны – очень простой продукт, который можно приготовить всего за 7 минут. Еще из них получится вкусная запеканка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с соусом из авокадо, шпинатом, креветками и сыром.
Ингредиенты:
- авокадо
- горсть шпината
- 75 г свежего или размороженного зеленого горошка
- 2 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 ст.л. цедры лимона
- 1/2 упаковки (200 г) пасты
- горсть томатов черри
- 100 г креветок или курицы
- 30 г сыра ⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Соединяем мякоть авокадо, шпинат, свежий или размороженный горошек, масло, соль, перец, сок и цедру лимона и тщательно пробиваем блендером.
2. Пасту отвариваем в кипящей подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
3. На сковороде разогреваем разрезанные пополам томаты, добавляем отваренную пасту, зеленый соус, креветки или курицу и хорошо перемешиваем. Консистенцию соуса регулируем водой в которой отваривалась паста!
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