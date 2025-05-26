Вкусная паста с авокадо за 7 минут: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Макароны – очень простой продукт, который можно приготовить всего за 7 минут. Еще из них получится вкусная запеканка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с соусом из авокадо, шпинатом, креветками и сыром.

Ингредиенты:

авокадо

горсть шпината

75 г свежего или размороженного зеленого горошка

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец

2 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. цедры лимона

1/2 упаковки (200 г) пасты

горсть томатов черри

100 г креветок или курицы

30 г сыра ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Соединяем мякоть авокадо, шпинат, свежий или размороженный горошек, масло, соль, перец, сок и цедру лимона и тщательно пробиваем блендером.

2. Пасту отвариваем в кипящей подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.

3. На сковороде разогреваем разрезанные пополам томаты, добавляем отваренную пасту, зеленый соус, креветки или курицу и хорошо перемешиваем. Консистенцию соуса регулируем водой в которой отваривалась паста!

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