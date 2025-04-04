Вкусная пицца всего за 10 минут без духовки: рецепт Джейми Оливера

Пицца – это одно из тех блюд, для которых всегда есть настроение, особенно в выходные. С таким обилием вариантов начинки, не говоря уже о соусах, ее универсальность – это главное, что делает ее такой замечательной.

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Однако если вы заказываете ее на вынос, это может стоить достаточно дорого. Но для приготовления пиццы по рецепту всемирно известного кулинара Джейми Оливера нужны всего пять основных ингредиентов, и вам даже не нужно класть ее в духовку.

Ингредиенты

250 г муки плюс дополнительно для присыпки

½ х 400 г банки нарезанных помидоров

50 г зрелого сыра Чеддер

1 красная луковица

½ красного перца.

Способ приготовления

1. Поместите муку в миску с щепоткой морской соли и постепенно влейте 150 мл холодной воды, используя вилку, чтобы помешивать. Вымешивайте в течение одной минуты на чистой, присыпанной мукой поверхности, и отложите.

2. Очистите и мелко нашинкуйте лук, а также перец, добавьте в сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Приправьте щепоткой морской соли и черного перца, накройте сверху крышкой и жарьте две минуты.

3. Тем временем раскатайте тесто в круглую форму по размеру сковороды, толщиной чуть менее ½ см.

4. Извлеките овощи из сковороды, а затем осторожно переложите тесто на сухую сковороду, осторожно вдавив кончиками пальцев в тесто, чтобы создать ямочки.

5. Накройте крышкой и готовьте три минуты с одной стороны, затем осторожно переверните. Слейте часть жидкости из помидоров, затем слегка разомните вилкой и распределите по тесту, оставляя 1 см промежуток по краям.

6. Выложите вареные овощи и крупно натрите сверху творог. Убавьте огонь до среднего, накройте крышкой и готовьте последние три-четыре минуты или пока сыр не расплавится, а основание не станет хрустящим.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, из чего приготовить вкусную и полезную пиццу для детей.

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