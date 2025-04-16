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Вкуснее, чем белый шоколад: самая удачная глазурь для пасок из двух ингредиентов за 30 секунд
Глазурь для паски – важный элемент декора пасок. Готовить их можно из белков, а также сгущенного молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении глазури из сгущенного молока.
Ингредиенты:
- Сгущенка – 6 ст. л с верхом
- 3 ст.л сухое молоко / можно больше для густоты
- 1 ст.л сахарной пудры
- Щепотка ванили
Способ приготовления:
1. Смешайте сгущенное молоко с сахарной пудрой и ванилью.
2. Хорошо перемешайте и смажьте паски.
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