Вкуснее, чем белый шоколад: самая удачная глазурь для пасок из двух ингредиентов за 30 секунд

Глазурь для паски – важный элемент декора пасок. Готовить их можно из белков, а также сгущенного молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении глазури из сгущенного молока.

Ингредиенты:

Сгущенка – 6 ст. л с верхом

3 ст.л сухое молоко / можно больше для густоты

1 ст.л сахарной пудры

Щепотка ванили

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко с сахарной пудрой и ванилью.

2. Хорошо перемешайте и смажьте паски.

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