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Вкуснее, чем белый шоколад: самая удачная глазурь для пасок из двух ингредиентов за 30 секунд

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,6 т.
Вкуснее, чем белый шоколад: самая удачная глазурь для пасок из двух ингредиентов за 30 секунд

Глазурь для паски – важный элемент декора пасок. Готовить их можно из белков, а также сгущенного молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении глазури из сгущенного молока.

Рецепт глазури

Ингредиенты:

  • Сгущенка – 6 ст. л с верхом
  • 3 ст.л сухое молоко / можно больше для густоты
  • 1 ст.л сахарной пудры
  • Щепотка ванили

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко с сахарной пудрой и ванилью.

Приготовление глазури

2. Хорошо перемешайте и смажьте паски.

Готовая паска с глазурью

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