Вкуснее, чем деруны: золотистые луковые блины за 10 минут
Репчатый лук может быть не только дополнением к салатам, супам, а также и главным ингредиентом при приготовлении очень вкусных луковых блинов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из лука, которые готовятся проще, чем деруны.
Ингредиенты:
- лук – 500г
- зеленый лук – 50 г
- мука – 100 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец, специи по вкусу
- подсолнечное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лук очищаем от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Нашинкованный лук заправляем солью с перцем, перемните все руками так, чтобы он пустил сок, и оставляем мариноваться на 15 минут (обязательно).
2. Соедините лук с яйцами, зеленым луком. Добавьте муку с разрыхлителем. Перемешать мучную смесь с луком.
3. Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло и хорошо подогреваем на среднем огне. Убавляем огонь и выкладываем луковички на сковороду. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне до золотистого цвета.
4. Готовые блины выкладываем на бумажные полотенца от лишнего жира и подаем горячими со сметаной и шкварками.
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