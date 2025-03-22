Вкуснее, чем деруны: золотистые луковые блины за 10 минут

Репчатый лук может быть не только дополнением к салатам, супам, а также и главным ингредиентом при приготовлении очень вкусных луковых блинов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из лука, которые готовятся проще, чем деруны.

Ингредиенты:

лук – 500г

зеленый лук – 50 г

мука – 100 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

перец, специи по вкусу

подсолнечное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лук очищаем от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Нашинкованный лук заправляем солью с перцем, перемните все руками так, чтобы он пустил сок, и оставляем мариноваться на 15 минут (обязательно).

2. Соедините лук с яйцами, зеленым луком. Добавьте муку с разрыхлителем. Перемешать мучную смесь с луком.

3. Ставим сковороду на плиту, наливаем растительное масло и хорошо подогреваем на среднем огне. Убавляем огонь и выкладываем луковички на сковороду. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне до золотистого цвета.

4. Готовые блины выкладываем на бумажные полотенца от лишнего жира и подаем горячими со сметаной и шкварками.

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