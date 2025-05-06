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Вкуснее, чем из филе: сочный и быстрый шашлык из куриных крылышек

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Вкуснее, чем из филе: сочный и быстрый шашлык из куриных крылышек

Крылышки можно готовить как в духовке, так и делать из них шашлык. Очень важно – хорошо замариновать их. Именно от маринада зависит мягкость и вкус шашлыка. 

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Крылышки со чесноком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек в соевом соусе, с чесноком. 

Рецепт крылышек

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 1 кг
  • Чеснок – 6 зуб. 
  • Соевый соус – 80 мл
  • Соль с пряностями для курицы (или приправа для курицы) – 2 ч.л. 
  • Мед – 2 ст.л. 

Способ приготовления:

1. Крылья помойте и разрежьте на две части (если крыло без малой третьей фаланги).

Крылышки со специями

2. Добавьте натертый чеснок и все ингредиенты для маринада. Оставьте на 30 минут. 

Сколько запекать крылышки

3. Готовьте на мангале до готовности или же в духовке, выложите крылья на противень застеленный пергаментом и запекайте при 190С 20 минут. Достаньте и смажьте оставшимся маринадом и запекайте еще 10 минут. 

Готовые крылышки

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