Вкуснее, чем "Киевский": самый быстрый домашний торт без теста и выпечки
Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный домашний торт, но без теста и выпечки, отличной альтернативой будет печенье, а также лаваш, желе, птичье молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта без выпечки и без приготовления теста.
Ингредиенты:
Для крошки:
- 300 г муки
- 60 г сахара
- 120 г сливочного масла
- щепотка соли
Крем:
- 500 г сметаны 20%
- 2 яйца
- 1 ст.л. крахмала
- 20 г ванильного сахара
- 50 г сливочного масла
- 120 г сахара
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли перетираем до крошки, которую обжариваем на сухой сковороде, перемешивая до румяности (около 5 мин). Откладываем в сторону пусть остывает.
2. Крем: смешиваем яйца, крахмал, сметану, сахар и варим крем, постоянно перемешивая до загустения. Как только появятся первые пузырьки кипения, варим еще 30 с. Снимаем с плиты, добавляем ванильный сахар, сливочное масло и перемешиваем до однородности.
3. Откладываем 4 ст.л. крошки для посыпки торта сверху, а остальные разделяем на 4 части. Так же разделяем горячий крем на 4 части.
4. Собираем торт: на дно формы выкладываем часть крошки, сверху горячий крем и так 4 раза. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов.
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