Вкуснее, чем 'Киевский': самый быстрый домашний торт без теста и выпечки

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный домашний торт, но без теста и выпечки, отличной альтернативой будет печенье, а также лаваш, желе, птичье молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта без выпечки и без приготовления теста.

Ингредиенты:

Для крошки:

300 г муки

60 г сахара

120 г сливочного масла

щепотка соли

Крем:

500 г сметаны 20%

2 яйца

1 ст.л. крахмала

20 г ванильного сахара

50 г сливочного масла

120 г сахара

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли перетираем до крошки, которую обжариваем на сухой сковороде, перемешивая до румяности (около 5 мин). Откладываем в сторону пусть остывает.

2. Крем: смешиваем яйца, крахмал, сметану, сахар и варим крем, постоянно перемешивая до загустения. Как только появятся первые пузырьки кипения, варим еще 30 с. Снимаем с плиты, добавляем ванильный сахар, сливочное масло и перемешиваем до однородности.

3. Откладываем 4 ст.л. крошки для посыпки торта сверху, а остальные разделяем на 4 части. Так же разделяем горячий крем на 4 части.

4. Собираем торт: на дно формы выкладываем часть крошки, сверху горячий крем и так 4 раза. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов.

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