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Вкуснее, чем "Киевский": самый быстрый домашний торт без теста и выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
453
Вкуснее, чем 'Киевский': самый быстрый домашний торт без теста и выпечки

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный домашний торт, но без теста и выпечки, отличной альтернативой будет печенье, а также лаваш, желе, птичье молоко. 

Видео дня
Торт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта без выпечки и без приготовления теста. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

Для крошки:

  • 300 г муки
  • 60 г сахара
  • 120 г сливочного масла
  • щепотка соли

Крем:

  • 500 г сметаны 20%
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. крахмала
  • 20 г ванильного сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 120 г сахара

Способ приготовления: 

1. Мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли перетираем до крошки, которую обжариваем на сухой сковороде, перемешивая до румяности (около 5 мин). Откладываем в сторону пусть остывает. 

Крошка для приготовления торта

2. Крем: смешиваем яйца, крахмал, сметану, сахар и варим крем, постоянно перемешивая до загустения. Как только появятся первые пузырьки кипения, варим еще 30 с. Снимаем с плиты, добавляем ванильный сахар, сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Крем для десерта

3. Откладываем 4 ст.л. крошки для посыпки торта сверху, а остальные разделяем на 4 части. Так же разделяем горячий крем на 4 части.

Приготовление торта

4. Собираем торт: на дно формы выкладываем часть крошки, сверху горячий крем и так 4 раза. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов. 

Готовый торт

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