Вкуснее, чем "Киевский": шоколадный торт без выпечки по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Печенье к чаю и кофе может быть отличной основой для приготовления вкусных и легких тортов. Для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, орехи.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпечки из печенья.
Ингредиенты:
- Печенье – 250 г
- Молоко – 500 г
- Яйцо куриное – 1 шт
- Сахар – 2 ст.л
- Ванильный сахар – 1 ч.л
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л
- Масло сливочное – 50 г.
Способ приготовления:
1. Крем: смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.
2. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.
3. Завершающий штрих – покройте сверху растопленным шоколадом и поставьте в холодильник.
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