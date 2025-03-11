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Вкуснее, чем "Киевский": шоколадный торт без выпечки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,4 т.
Вкуснее, чем 'Киевский': шоколадный торт без выпечки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Печенье к чаю и кофе может быть отличной основой для приготовления вкусных и легких тортов. Для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, орехи.

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Вкусный десерт

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпечки из печенья.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Печенье – 250 г
  • Молоко – 500 г
  • Яйцо куриное – 1 шт
  • Сахар – 2 ст.л
  • Ванильный сахар – 1 ч.л
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л
  • Масло сливочное – 50 г.

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.

Крем для десерта

2. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.

Приготовление десерта

3. Завершающий штрих – покройте сверху растопленным шоколадом и поставьте в холодильник.

Готовый торт

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