Вкуснее, чем 'Киевский': шоколадный торт без выпечки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Печенье к чаю и кофе может быть отличной основой для приготовления вкусных и легких тортов. Для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, орехи.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпечки из печенья.

Ингредиенты:

Печенье – 250 г

Молоко – 500 г

Яйцо куриное – 1 шт

Сахар – 2 ст.л

Ванильный сахар – 1 ч.л

Крахмал кукурузный – 1 ст.л

Масло сливочное – 50 г.

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.

2. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.

3. Завершающий штрих – покройте сверху растопленным шоколадом и поставьте в холодильник.

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