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Вкуснее, чем крабовый: сытный салат из жареных грибов и филе
Куриное филе – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных отбивных, а также салатов, закусок. Еще его можно просто пожарить на сковороде и запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из куриного филе, огурцом и жареными грибами.
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе – 1 шт
- Жареные шампиньоны – 300 г
- Огурец – 2 шт.
- Кукуруза консервированная – 0,5 банки
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы пожарьте, филе порежьте кубиком.
2. Огурцы кубиком, филе также кубиком.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте.
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