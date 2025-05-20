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Вкуснее, чем крабовый: сытный салат из жареных грибов и филе

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Куриное филе – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных отбивных, а также салатов, закусок. Еще его можно просто пожарить на сковороде и запечь в духовке.

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Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из куриного филе, огурцом и жареными грибами.

Ингредиенты:

  • Вареное куриное филе – 1 шт
  • Жареные шампиньоны – 300 г
  • Огурец – 2 шт.
  • Кукуруза консервированная – 0,5 банки
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы пожарьте, филе порежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Огурцы кубиком, филе также кубиком.

Приготовление блюда

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте.

Готовый салат

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