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Вкуснее, чем лосось: малосольная скумбрия за сутки, которая понравится всем
Скумбрия – универсальная рыба, которую можно очень вкусно готовить, а именно: солить, тушить, запекать. Еще ее можно добавить в салаты, например в "Мимозу"вместо рыбных консерв, а также приготовить вкусную намазку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью.
Ингредиенты:
- вода – 1 л
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- уксус 9% – 3 ст.л.
- лавровый лист
- горошек черный – 10 шт
- горошек душистый – 3 шт
- гвоздика – 3 шт
Способ приготолвения:
1. Рыбу помойте и порежьте на куски.
2. Маринад: смешайте воду с сахаром, ставим на огонь, доводим до кипения, и отставляем охлаждаться. После залейте рыбу, накройте сверху.
3. Поставьте рыбу мариноваться в холодильник на ночь.
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