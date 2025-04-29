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Вкуснее, чем лосось: малосольная скумбрия за сутки, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
573
Вкуснее, чем лосось: малосольная скумбрия за сутки, которая понравится всем

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно очень вкусно готовить, а именно: солить, тушить, запекать. Еще ее можно добавить в салаты, например в "Мимозу"вместо рыбных консерв, а также приготовить вкусную намазку.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью.

Рецепт скумбрии

Ингредиенты:

  • вода – 1 л
  • соль – 3 ст.л.
  • сахар – 3 ст.л.
  • уксус 9% – 3 ст.л.
  • лавровый лист 
  • горошек черный – 10 шт
  • горошек душистый – 3 шт
  • гвоздика – 3 шт

Способ приготолвения:

1. Рыбу помойте и порежьте на куски.

Рыба для блюда

2. Маринад: смешайте воду с сахаром, ставим на огонь, доводим до кипения, и отставляем охлаждаться. После залейте рыбу, накройте сверху.

Маринад для рыбы

3. Поставьте рыбу мариноваться в холодильник на ночь. 

Готовая скумбрия

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