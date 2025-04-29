Вкуснее, чем лосось: малосольная скумбрия за сутки, которая понравится всем

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно очень вкусно готовить, а именно: солить, тушить, запекать. Еще ее можно добавить в салаты, например в "Мимозу"вместо рыбных консерв, а также приготовить вкусную намазку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью.

Ингредиенты:

вода – 1 л

соль – 3 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

уксус 9% – 3 ст.л.

лавровый лист

горошек черный – 10 шт

горошек душистый – 3 шт

гвоздика – 3 шт

Способ приготолвения:

1. Рыбу помойте и порежьте на куски.

2. Маринад: смешайте воду с сахаром, ставим на огонь, доводим до кипения, и отставляем охлаждаться. После залейте рыбу, накройте сверху.

3. Поставьте рыбу мариноваться в холодильник на ночь.

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