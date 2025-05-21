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Вкуснее, чем оливье: бюджетный и очень сытный салат "Днестр" из капусты и колбасы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
414
Вкуснее, чем оливье: бюджетный и очень сытный салат 'Днестр' из капусты и колбасы

Молодая капуста – отличный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные стейки, а также голубцы и первые блюда.

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Днестр" из молодой капусты, с колбасой и кукурузой.

Легкий салат

Ингредиенты:

  • Капуста молодая – 300 г
  • Колбаса полукопченая – 150г
  • Огурец свежий – 1-2 шт.
  • Консервированная кукуруза – 0,5 банки
  • Сухарики – 70 г
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту.

Ингредиенты для салата

2. Огурцы, колбасу брусками.

Приготовление блюда

3. Добавьте майонез, специи, зеленый лук и перемешайте.

Готовый салат

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