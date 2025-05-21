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Вкуснее, чем оливье: бюджетный и очень сытный салат "Днестр" из капусты и колбасы
Молодая капуста – отличный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные стейки, а также голубцы и первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Днестр" из молодой капусты, с колбасой и кукурузой.
Ингредиенты:
- Капуста молодая – 300 г
- Колбаса полукопченая – 150г
- Огурец свежий – 1-2 шт.
- Консервированная кукуруза – 0,5 банки
- Сухарики – 70 г
- Зеленый лук – по вкусу
- Майонез
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту.
2. Огурцы, колбасу брусками.
3. Добавьте майонез, специи, зеленый лук и перемешайте.
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