Вкуснее, чем оливье: бюджетный и очень сытный салат 'Днестр' из капусты и колбасы

Молодая капуста – отличный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные стейки, а также голубцы и первые блюда.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Днестр" из молодой капусты, с колбасой и кукурузой.

Ингредиенты:

Капуста молодая – 300 г

Колбаса полукопченая – 150г

Огурец свежий – 1-2 шт.

Консервированная кукуруза – 0,5 банки

Сухарики – 70 г

Зеленый лук – по вкусу

Майонез

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту.

2. Огурцы, колбасу брусками.

3. Добавьте майонез, специи, зеленый лук и перемешайте.

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