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Вкуснее, чем оливье: легкий крабовый салат для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
84
Вкуснее, чем оливье: легкий крабовый салат для пасхального стола

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Еще из них можно сделать запеканки и пироги.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и вкусным соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата.

Листья салата

2. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.

Приготовление салата

3. Смешайте йогурт и горчицу, добавьте в салат и перемешайте.

Готовый салат

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