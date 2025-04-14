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Вкуснее, чем оливье: легкий крабовый салат для пасхального стола
Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Еще из них можно сделать запеканки и пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порвите листья салата.
2. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.
3. Смешайте йогурт и горчицу, добавьте в салат и перемешайте.
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