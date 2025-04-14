Вкуснее, чем оливье: легкий крабовый салат для пасхального стола

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Еще из них можно сделать запеканки и пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и вкусным соусом.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата.

2. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.

3. Смешайте йогурт и горчицу, добавьте в салат и перемешайте.

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