Вкуснее, чем пироги: ароматные и очень пышные шоколадные кексы
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и бюджетный десерт к чаю, отличным вариантом будут кексы. Готовить их можно с шоколадом, сгущенным молоком, ягодами, орехами и фруктами.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шоколадных кексов с шоколадом.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 150 г. сахара
- щепотка соли
- 60 мл. масла
- 130 мл. молока
- 5 г. уксуса
- 3 г. соды
- 120 г. муки
- 30 г. какао
Способ приготовления:
1. К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо взбиваем. Вливаем растительное масло, молоко, уксус и добавляем соду, перемешиваем.
2. Просеиваем муку из какао и перемешиваем до однородности, по желанию добавляем шоколадные дропсы.
4. Разливаем тесто по формам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовые кексы можно присыпать сахарной пудрой!
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