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Вкуснее, чем пироги: ароматные и очень пышные шоколадные кексы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
234
Вкуснее, чем пироги: ароматные и очень пышные шоколадные кексы

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и бюджетный десерт к чаю, отличным вариантом будут кексы. Готовить их можно с шоколадом, сгущенным молоком, ягодами, орехами и фруктами. 

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Ароматные домашние кексы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шоколадных кексов с шоколадом. 

Шоколадные кексы

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 150 г. сахара
  • щепотка соли
  • 60 мл. масла
  • 130 мл. молока
  • 5 г. уксуса
  • 3 г. соды
  • 120 г. муки
  • 30 г. какао

Способ приготовления: 

1. К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо взбиваем. Вливаем растительное масло, молоко, уксус и добавляем соду, перемешиваем.

Приготовление теста

2. Просеиваем муку из какао и перемешиваем до однородности, по желанию добавляем шоколадные дропсы.

Готовое тесто

4. Разливаем тесто по формам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Сколько выпекать кексы

Готовые кексы можно присыпать сахарной пудрой! 

Готовые кексы

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