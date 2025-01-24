Вкуснее, чем пироги: ароматные и очень пышные шоколадные кексы

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и бюджетный десерт к чаю, отличным вариантом будут кексы. Готовить их можно с шоколадом, сгущенным молоком, ягодами, орехами и фруктами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шоколадных кексов с шоколадом.

Ингредиенты:

1 яйцо

150 г. сахара

щепотка соли

60 мл. масла

130 мл. молока

5 г. уксуса

3 г. соды

120 г. муки

30 г. какао

Способ приготовления:

1. К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо взбиваем. Вливаем растительное масло, молоко, уксус и добавляем соду, перемешиваем.

2. Просеиваем муку из какао и перемешиваем до однородности, по желанию добавляем шоколадные дропсы.

4. Разливаем тесто по формам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовые кексы можно присыпать сахарной пудрой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: