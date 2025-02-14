Вкуснее, чем по-селянски: запеченный картофель с сыром, грибами и сливками
Картофель – очень бюджетный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных супов, а также пюре, жаркого, закусок, пирогов, вареников, зраз. Еще его можно просто сварить в мундире, а также пожарить с луком и грибами, вкусно запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с грибами, сыром и сливками.
Ингредиенты:
- 8 картофелин
- 160 г грибов шампиньонов
- 160 г сыра моцарелла
- 1 луковица
- 100 мл сливок 20%
- зелень
- специи к картофелю
Способ приготовления:
1, Картофель нарежьте, посолите, добавьте специи с паприкой, чесноком и перцем или смесь для мяса с дымком.
2. Полейте растительным маслом и отправьте в разогретую до 180 С духовку (режим конвекции) на 30 минут.
3. Грибы пожарьте, выложите на дно формы, сверху картофель, присыпьте сыром и полейте сливками, готовьте еще в духовке до готовности.
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