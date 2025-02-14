Вкуснее, чем по-селянски: запеченный картофель с сыром, грибами и сливками

Картофель – очень бюджетный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных супов, а также пюре, жаркого, закусок, пирогов, вареников, зраз. Еще его можно просто сварить в мундире, а также пожарить с луком и грибами, вкусно запечь в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с грибами, сыром и сливками.

Ингредиенты:

8 картофелин

160 г грибов шампиньонов

160 г сыра моцарелла

1 луковица

100 мл сливок 20%

зелень

специи к картофелю

Способ приготовления:

1, Картофель нарежьте, посолите, добавьте специи с паприкой, чесноком и перцем или смесь для мяса с дымком.

2. Полейте растительным маслом и отправьте в разогретую до 180 С духовку (режим конвекции) на 30 минут.

3. Грибы пожарьте, выложите на дно формы, сверху картофель, присыпьте сыром и полейте сливками, готовьте еще в духовке до готовности.

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