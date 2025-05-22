Вкуснее, чем шашлык: сочные тушенные свиные ребрышки в оригинальном соусе

Свиные ребрышки – лучшее альтернатива шашлыку. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, кулинары советуют их хорошо замариновать и после запечь в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягким и очень вкусных свиных ребрышек.

Ингредиенты:

Ребра свиные –1 кг-1,5 кг

Лук зеленый

Имбирь – 30 г

Чеснок – 3-5 зуб.

Специи для глинтвейна – 1 упаковка

Мед – 40 г

Соевый соус – 40 г

Кунжут

Крахмал кукурузный – 10 г

Способ приготовления:

1. Зачищаем ребра от пленки снизу. Далее делим на сегменты и выкладываем в сковороду.

2. Добавляем белую часть от лука, имбирь, чеснок и специи для глинтвейна.

3. Заливаем водой и тушим примерно полтора часа. Далее воду сливаем (оставьте для соуса буквально 70-100 г).

4. На эту же горячую сковороду выливаем мед, обжариваем на среднем огне со всех сторон и добавляем соевый соус. И крахмал, разведенный в бульоне. Тушим ребра до хорошего загустения соуса и посыпаем кунжутом.

При подаче еще можно посыпать зеленым луком!

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