Вкуснее, чем шашлык: сочные тушенные свиные ребрышки в оригинальном соусе
Свиные ребрышки – лучшее альтернатива шашлыку. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, кулинары советуют их хорошо замариновать и после запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягким и очень вкусных свиных ребрышек.
Ингредиенты:
- Ребра свиные –1 кг-1,5 кг
- Лук зеленый
- Имбирь – 30 г
- Чеснок – 3-5 зуб.
- Специи для глинтвейна – 1 упаковка
- Мед – 40 г
- Соевый соус – 40 г
- Кунжут
- Крахмал кукурузный – 10 г
Способ приготовления:
1. Зачищаем ребра от пленки снизу. Далее делим на сегменты и выкладываем в сковороду.
2. Добавляем белую часть от лука, имбирь, чеснок и специи для глинтвейна.
3. Заливаем водой и тушим примерно полтора часа. Далее воду сливаем (оставьте для соуса буквально 70-100 г).
4. На эту же горячую сковороду выливаем мед, обжариваем на среднем огне со всех сторон и добавляем соевый соус. И крахмал, разведенный в бульоне. Тушим ребра до хорошего загустения соуса и посыпаем кунжутом.
При подаче еще можно посыпать зеленым луком!
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