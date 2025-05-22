УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкуснее, чем шашлык: сочные тушенные свиные ребрышки в оригинальном соусе

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
834
Вкуснее, чем шашлык: сочные тушенные свиные ребрышки в оригинальном соусе

Свиные ребрышки – лучшее альтернатива шашлыку. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, кулинары советуют их хорошо замариновать и после запечь в духовке.

Видео дня
Сочные свиные ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, мягким и очень вкусных свиных ребрышек.

Рецепт ребрышек

Ингредиенты:

  • Ребра свиные –1 кг-1,5 кг
  • Лук зеленый
  • Имбирь – 30 г
  • Чеснок – 3-5 зуб.
  • Специи для глинтвейна – 1 упаковка
  • Мед – 40 г
  • Соевый соус – 40 г
  • Кунжут
  • Крахмал кукурузный – 10 г

Способ приготовления:

1. Зачищаем ребра от пленки снизу. Далее делим на сегменты и выкладываем в сковороду.

Свежие ребрышки

2. Добавляем белую часть от лука, имбирь, чеснок и специи для глинтвейна.

Специи для мяса

3. Заливаем водой и тушим примерно полтора часа. Далее воду сливаем (оставьте для соуса буквально 70-100 г).

Сколько тушить ребрышки

4. На эту же горячую сковороду выливаем мед, обжариваем на среднем огне со всех сторон и добавляем соевый соус. И крахмал, разведенный в бульоне. Тушим ребра до хорошего загустения соуса и посыпаем кунжутом.

Соус для мяса

При подаче еще можно посыпать зеленым луком!

Готовые ребрышки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: