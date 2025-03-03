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Вкуснее, чем "Шуба": очень оригинальный и вкусный салат "Сельдь в сметане"

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
336
Рецепт салата

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также вкусного форшмака. Еще сельдь можно солить самостоятельно, добавив душистые специи, маринад, масло. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с сельдью, яблоком и луком. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Сельдь норвежская 2 шт
  • Лук 1 шт
  • Яблоко 1 шт
  • Сметана 3 ст.л
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте средним куском сельдь, кубиком яблоко, лук полукольцами. 

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сметану, соль, перемешайте.

Готовый салат

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