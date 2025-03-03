Видео дня
Вкуснее, чем "Шуба": очень оригинальный и вкусный салат "Сельдь в сметане"
Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также вкусного форшмака. Еще сельдь можно солить самостоятельно, добавив душистые специи, маринад, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с сельдью, яблоком и луком.
Ингредиенты:
- Сельдь норвежская 2 шт
- Лук 1 шт
- Яблоко 1 шт
- Сметана 3 ст.л
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте средним куском сельдь, кубиком яблоко, лук полукольцами.
2. Добавьте сметану, соль, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: