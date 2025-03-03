Вкуснее, чем "Шуба": очень оригинальный и вкусный салат "Сельдь в сметане"

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также вкусного форшмака. Еще сельдь можно солить самостоятельно, добавив душистые специи, маринад, масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с сельдью, яблоком и луком.

Ингредиенты:

Сельдь норвежская 2 шт

Лук 1 шт

Яблоко 1 шт

Сметана 3 ст.л

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте средним куском сельдь, кубиком яблоко, лук полукольцами.

2. Добавьте сметану, соль, перемешайте.

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