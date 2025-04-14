Вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из сельди на каждый день и для праздников

Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски, а также из нее получится очень вкусный форшмак. Также сельдь можно очень вкусно солить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и горошком.

Ингредиенты:

Селедка кусочками

Отварной картофель

Консервированный горошек

Квашеные огурцы

Укроп

Синий лук

Ароматное масло

Соль/перец

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

2. Переложите в миску, добавьте укроп, специи и перемешайте, полейте маслом.

Готовый салат будет очень вкусным и сытным!

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