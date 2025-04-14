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Вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из сельди на каждый день и для праздников

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
300
Рецепт салата

Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски, а также из нее получится очень вкусный форшмак. Также сельдь можно очень вкусно солить в домашних условиях.

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Салат из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и горошком.

Рецепт сельди

Ингредиенты:

  • Селедка кусочками
  • Отварной картофель
  • Консервированный горошек
  • Квашеные огурцы
  • Укроп
  • Синий лук
  • Ароматное масло
  • Соль/перец

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

Сельдь для салата

2. Переложите в миску, добавьте укроп, специи и перемешайте, полейте маслом.

Приготовления салата

Готовый салат будет очень вкусным и сытным!

Готовый салат

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