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Вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из сельди на каждый день и для праздников
Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски, а также из нее получится очень вкусный форшмак. Также сельдь можно очень вкусно солить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и горошком.
Ингредиенты:
- Селедка кусочками
- Отварной картофель
- Консервированный горошек
- Квашеные огурцы
- Укроп
- Синий лук
- Ароматное масло
- Соль/перец
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты кубиком.
2. Переложите в миску, добавьте укроп, специи и перемешайте, полейте маслом.
Готовый салат будет очень вкусным и сытным!
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