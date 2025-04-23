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Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные и полезные бутерброды с сельдью, киви и лимоном

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт закуски

Сельдь является самой бюджетной и при этом очень полезной рыбой. Из него получатся очень вкусные салаты, закуски, а также бутерброды. Еще его можно с легкостью засолить в домашних условиях. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов с сельдью, киви и лимоном. 

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • Черный хлеб
  • Сельдь
  • Сливочный сыр
  • Киви
  • Лимон
  • Лук

Способ приготовления: 

1. Смажьте хлеб сыром.

Основа для бутербродов

2. Сверху лук, киви, лимон, сельдь. 

Приготовление бутербродов

3. Сверху можно посыпать специями. 

Готовые бутерброды

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