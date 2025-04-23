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Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные и полезные бутерброды с сельдью, киви и лимоном
Сельдь является самой бюджетной и при этом очень полезной рыбой. Из него получатся очень вкусные салаты, закуски, а также бутерброды. Еще его можно с легкостью засолить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов с сельдью, киви и лимоном.
Ингредиенты:
- Черный хлеб
- Сельдь
- Сливочный сыр
- Киви
- Лимон
- Лук
Способ приготовления:
1. Смажьте хлеб сыром.
2. Сверху лук, киви, лимон, сельдь.
3. Сверху можно посыпать специями.
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