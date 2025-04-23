Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные и полезные бутерброды с сельдью, киви и лимоном

Сельдь является самой бюджетной и при этом очень полезной рыбой. Из него получатся очень вкусные салаты, закуски, а также бутерброды. Еще его можно с легкостью засолить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых бутербродов с сельдью, киви и лимоном.

Ингредиенты:

Черный хлеб

Сельдь

Сливочный сыр

Киви

Лимон

Лук

Способ приготовления:

1. Смажьте хлеб сыром.

2. Сверху лук, киви, лимон, сельдь.

3. Сверху можно посыпать специями.

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