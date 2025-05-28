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Вкуснее, чем суши: оригинальный рисовый салат со свежими огурцами, нори и авокадо

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
849
Рецепт блюда

Если у вас остался вчерашний рис, не спешите его выбрасывать, из него можно приготовить не только пудинг, но и вкусный салат. А если добавить свежий огурец и немного соевого соуса, вы получите вкусное блюдо, которое очень напомнит суши.

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Салат из риса

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из риса, с нори, свежими огурцами и авокадо.

Что приготовить из авокадо

Ингредиенты:

  • рис (жасмин)
  • авокадо
  • огурцы
  • тунец
  • нори
  • майонез
  • кунжут
  • соевый соус ⠀

Способ приготовления:

1. Из огурца извлеките семена, а огурец порежьте.

Ингредиенты для салата

2. Нори порежьте полосками, авокадо кубиком.

Приготовление блюда

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, майонез, соевый соус и перемешайте. Посыпьте кунжутом. 

Готовый салат

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