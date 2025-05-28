Вкуснее, чем суши: оригинальный рисовый салат со свежими огурцами, нори и авокадо

Если у вас остался вчерашний рис, не спешите его выбрасывать, из него можно приготовить не только пудинг, но и вкусный салат. А если добавить свежий огурец и немного соевого соуса, вы получите вкусное блюдо, которое очень напомнит суши.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из риса, с нори, свежими огурцами и авокадо.

Ингредиенты:

рис (жасмин)

авокадо

огурцы

тунец

нори

майонез

кунжут

соевый соус ⠀

Способ приготовления:

1. Из огурца извлеките семена, а огурец порежьте.

2. Нори порежьте полосками, авокадо кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, майонез, соевый соус и перемешайте. Посыпьте кунжутом.

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