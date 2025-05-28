Видео дня
Вкуснее, чем суши: оригинальный рисовый салат со свежими огурцами, нори и авокадо
Если у вас остался вчерашний рис, не спешите его выбрасывать, из него можно приготовить не только пудинг, но и вкусный салат. А если добавить свежий огурец и немного соевого соуса, вы получите вкусное блюдо, которое очень напомнит суши.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из риса, с нори, свежими огурцами и авокадо.
Ингредиенты:
- рис (жасмин)
- авокадо
- огурцы
- тунец
- нори
- майонез
- кунжут
- соевый соус ⠀
Способ приготовления:
1. Из огурца извлеките семена, а огурец порежьте.
2. Нори порежьте полосками, авокадо кубиком.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, майонез, соевый соус и перемешайте. Посыпьте кунжутом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: