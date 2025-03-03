Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из нее получаются очень вкусные салаты, закуски, а также соусы, первые блюда.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с чесноком и черносливом.

Ингредиенты:

Свекла

Чернослив

Чеснок

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, натрите.

2. Чернослив залейте кипятком, после слейте воду, порежьте чернослив.

3. Добавьте в салат тертый чеснок и крем-сыр, перемешайте.

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