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Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы на каждый день
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из нее получаются очень вкусные салаты, закуски, а также соусы, первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с чесноком и черносливом.
Ингредиенты:
- Свекла
- Чернослив
- Чеснок
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, натрите.
2. Чернослив залейте кипятком, после слейте воду, порежьте чернослив.
3. Добавьте в салат тертый чеснок и крем-сыр, перемешайте.
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