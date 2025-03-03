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Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
435
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из нее получаются очень вкусные салаты, закуски, а также соусы, первые блюда. 

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Салат из отварной свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата с чесноком и черносливом.

Вкусная отварная свекла

Ингредиенты: 

  • Свекла
  • Чернослив
  • Чеснок
  • Крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, натрите.

Свекла для салата

2. Чернослив залейте кипятком, после слейте воду, порежьте чернослив.

Чернослив для блюда

3. Добавьте в салат тертый чеснок и крем-сыр, перемешайте.

Готовый салат

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