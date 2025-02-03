Вкуснее, чем винегрет: рецепт самого полезного и простого салата из свеклы

Свекла – один из самых полезных овощей, который можно есть как в запеченном, вареном, так и сыром виде. Еще из свеклы получаются самые вкусные и легкие домашние салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком, сыром и сушеными вишнями.

Ингредиенты:

Свекла запеченная или вареная – 2 шт.

Микс салата – 180 г

Яблоко – 1 шт.

Сыр фелата – 70 г

Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

Масло

Винный уксус – 30 мл

Мед – 1 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и нарежьте на кубиком.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полейте все заправкой.

4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: