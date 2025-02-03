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Вкуснее, чем винегрет: рецепт самого полезного и простого салата из свеклы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,0 т.
Вкуснее, чем винегрет: рецепт самого полезного и простого салата из свеклы

Свекла – один из самых полезных овощей, который можно есть как в запеченном, вареном, так и сыром виде. Еще из свеклы получаются самые вкусные и легкие домашние салаты.

Видео дня
Полезный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком, сыром и сушеными вишнями.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла запеченная или вареная – 2 шт.
  • Микс салата – 180 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сыр фелата – 70 г
  • Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

  • Масло
  • Винный уксус – 30 мл
  • Мед – 1 ч.л.
  • Горчица в зернах – 2 ч.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и нарежьте на кубиком.

Запеченная свекла

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

Соус для салата

3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полейте все заправкой.

Приготовление салата

4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть!

Готовый салат

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