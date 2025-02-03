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Вкуснее, чем винегрет: рецепт самого полезного и простого салата из свеклы
Свекла – один из самых полезных овощей, который можно есть как в запеченном, вареном, так и сыром виде. Еще из свеклы получаются самые вкусные и легкие домашние салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком, сыром и сушеными вишнями.
Ингредиенты:
- Свекла запеченная или вареная – 2 шт.
- Микс салата – 180 г
- Яблоко – 1 шт.
- Сыр фелата – 70 г
- Сушеная вишня – 40 г
Для заправки:
- Масло
- Винный уксус – 30 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу и нарежьте на кубиком.
2. Смешайте все ингредиенты для заправки.
3. Выложите микс салата и добавьте свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полейте все заправкой.
4. Добавьте сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно есть!
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