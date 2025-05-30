Вкуснее, чем яблочная: ароматная клубничная "Шарлотка" для чаепития

Самый простой и вкусный домашний пирог – шарлотка с любой начинкой, но вкуснее всего будет – с яблоками, клубникой, вишнями, сливами, грушей. Для того, чтобы пирог не был сухим, смажьте его нежным кремом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, по-настоящему летней шарлотки с клубникой.

Ингредиенты:

5 яиц

135 г сахара

9 г ванильного сахара

180 г муки

9 г разрыхлителя

300 г клубники в само тесто + 11 шт. наверх теста

25 г сливочного масла

Для крема (необязательно):

250 г крем-сыра

100 мл сливок 33%

25 г сахарной пудры

клубника

Способ приготовления:

1. Тесто: яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром на максимальной мощности 8 минут. Просейте туда муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте на минимальной мощности 1,5 минуты. Добавляем нарезанную клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

2. Форму смазываем маслом, кладем тесто и сверху добавляем половинки клубники.

3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 40-45 мин (деревянная шпажка должна выходить сухой из центра пирога). Даем полностью остыть в форме и вынимаем.

4. Крем: крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загустения.

5. Смазываем пирог кремом и украшаем свежей клубникой и мятой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: