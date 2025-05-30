УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкуснее, чем яблочная: ароматная клубничная "Шарлотка" для чаепития

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
126
Рецепт пирога

Самый простой и вкусный домашний пирог – шарлотка с любой начинкой, но вкуснее всего будет – с яблоками, клубникой, вишнями, сливами, грушей. Для того, чтобы пирог не был сухим, смажьте его нежным кремом.

Видео дня
Вкусный домашний пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, по-настоящему летней шарлотки с клубникой.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 135 г сахара
  • 9 г ванильного сахара
  • 180 г муки
  • 9 г разрыхлителя
  • 300 г клубники в само тесто + 11 шт. наверх теста
  • 25 г сливочного масла

Для крема (необязательно):

  • 250 г крем-сыра
  • 100 мл сливок 33%
  • 25 г сахарной пудры
  • клубника

Способ приготовления: 

1. Тесто: яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром на максимальной мощности 8 минут. Просейте туда муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте на минимальной мощности 1,5 минуты. Добавляем нарезанную клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

Тесто для десерта

2. Форму смазываем маслом, кладем тесто и сверху добавляем половинки клубники.

Приготовление десерта

3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 40-45 мин (деревянная шпажка должна выходить сухой из центра пирога). Даем полностью остыть в форме и вынимаем.

Сколько выпекать пирог

4. Крем: крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загустения.

Крем для торта

5. Смазываем пирог кремом и украшаем свежей клубникой и мятой. 

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: