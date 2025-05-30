Вкуснее, чем яблочная: ароматная клубничная "Шарлотка" для чаепития
Самый простой и вкусный домашний пирог – шарлотка с любой начинкой, но вкуснее всего будет – с яблоками, клубникой, вишнями, сливами, грушей. Для того, чтобы пирог не был сухим, смажьте его нежным кремом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, по-настоящему летней шарлотки с клубникой.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 135 г сахара
- 9 г ванильного сахара
- 180 г муки
- 9 г разрыхлителя
- 300 г клубники в само тесто + 11 шт. наверх теста
- 25 г сливочного масла
Для крема (необязательно):
- 250 г крем-сыра
- 100 мл сливок 33%
- 25 г сахарной пудры
- клубника
Способ приготовления:
1. Тесто: яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром на максимальной мощности 8 минут. Просейте туда муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте на минимальной мощности 1,5 минуты. Добавляем нарезанную клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.
2. Форму смазываем маслом, кладем тесто и сверху добавляем половинки клубники.
3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 40-45 мин (деревянная шпажка должна выходить сухой из центра пирога). Даем полностью остыть в форме и вынимаем.
4. Крем: крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загустения.
5. Смазываем пирог кремом и украшаем свежей клубникой и мятой.
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