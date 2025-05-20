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Вкуснее и проще, чем пирог: быстрые жареные пирожки с луком и вареными яйцами для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Вкуснее и проще, чем пирог: быстрые жареные пирожки с луком и вареными яйцами для перекуса

Домашние пирожки можно готовить из дрожжевого и бездрожжевого теста, а также теста фило и просто лаваша. Для начинки идеально подойдет зеленый лук, вареные яйца.

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Вкусные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кефир – 1 стакан (200 мл)
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л
  • Яйцо –1 шт. 
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Лук зеленый – 8 стеблей 
  • Сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.

Тесто для пирожков

2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчить лук и натереть сыр. Все ингредиенты добавить к тесту и хорошо все смешать.

Готовое тесто с луком

3. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.

Жареные пирожки

Подавайте горячими, так будет вкуснее!

Готовые пирожки

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