Вкуснее и проще, чем пирог: быстрые жареные пирожки с луком и вареными яйцами для перекуса

Домашние пирожки можно готовить из дрожжевого и бездрожжевого теста, а также теста фило и просто лаваша. Для начинки идеально подойдет зеленый лук, вареные яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (200 мл)

Мука – 300 г

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л

Яйцо –1 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Лук зеленый – 8 стеблей

Сыр твердый или моцарелла – 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.

2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчить лук и натереть сыр. Все ингредиенты добавить к тесту и хорошо все смешать.

3. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.

Подавайте горячими, так будет вкуснее!

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