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Вкуснее и проще, чем пирог: быстрые жареные пирожки с луком и вареными яйцами для перекуса
Домашние пирожки можно готовить из дрожжевого и бездрожжевого теста, а также теста фило и просто лаваша. Для начинки идеально подойдет зеленый лук, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (200 мл)
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л
- Яйцо –1 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Лук зеленый – 8 стеблей
- Сыр твердый или моцарелла – 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.
2. Яйца вареные нарезать кубиком. Измельчить лук и натереть сыр. Все ингредиенты добавить к тесту и хорошо все смешать.
3. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.
Подавайте горячими, так будет вкуснее!
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