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Вкуснее любого пирога: очень легкая закуска из лаваша, с куриным филе и сыром за 15 минут
Если вы хотите приготовить вкусное блюдо из лаваша, идеальным вариантом будет – рулет с сытной начинкой из мяса, фарша, сыра, овощей. Стоит отметить, что готовятся блюда из лаваша в духовке очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с грибами, жареными грибами и сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт
- Вареное куриное филе – 1 шт
- Жареные грибы – 250 г
- Твердый сыр – 150 г
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт(для смазывания)
- Кунжут – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: соедините вареное куриное филе, жареные грибы, натертый твердый сыр, чеснок, майонез, добавить соль и перец.
2. Выложить начинку на квадратный лаваш, и свернуть рулетом.
3. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
4. Отправьте в разогретую до 200С духовку на 15 минут.
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