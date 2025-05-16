Вкуснее любого пирога: очень легкая закуска из лаваша, с куриным филе и сыром за 15 минут

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо из лаваша, идеальным вариантом будет – рулет с сытной начинкой из мяса, фарша, сыра, овощей. Стоит отметить, что готовятся блюда из лаваша в духовке очень быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с грибами, жареными грибами и сыром.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт

Вареное куриное филе – 1 шт

Жареные грибы – 250 г

Твердый сыр – 150 г

Чеснок – 1-2 зуб.

Майонез – 2-3 ст.л.

Яйцо – 1 шт(для смазывания)

Кунжут – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: соедините вареное куриное филе, жареные грибы, натертый твердый сыр, чеснок, майонез, добавить соль и перец.

2. Выложить начинку на квадратный лаваш, и свернуть рулетом.

3. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

4. Отправьте в разогретую до 200С духовку на 15 минут.

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