Вкусные блины с яблоками: рецепт с точными пропорциями

Яблочные блины – это настоящее удовольствие для тех, кто любит сочетание нежного теста с сочными фруктовыми нотками. Попробовав раз, этот десерт может стать вашим любимым.

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Как приготовить яблочные блины так, чтобы получились ароматные, нежные и золотистые, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она также предоставила точные пропорции, благодаря которым блюдо получится идеальным.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Молоко – 500 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – 3 гр.

Сахар – 30 гр.

Мука – 200 гр.

Яблоки – 2 шт.

Способ приготовления

1. Объединяем в большой миске: яйца, сахар, половину молока, соль, растительное масло и муку. Перемешиваем венчиком или погружным блендером.

2. Добавляем вторую часть оставшегося молока и снова перемешиваем.

3. Очищаем яблоки от кожуры, натираем на мелкой терке и добавляем в тесто. Перемешиваем и можем жарить блины.

4. Смазываем сковороду тонким слоем масла, выливаем часть теста, когда блинчик станет матовым – переворачиваем и жарим до золотистой корочки.

5. Перекладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Также сверху можно присыпать тростниковым сахаром. И так все блины.

6. Из этого количества теста выходит 9 блинов.

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