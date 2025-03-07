Вкусные блины с яблоками: рецепт с точными пропорциями
Яблочные блины – это настоящее удовольствие для тех, кто любит сочетание нежного теста с сочными фруктовыми нотками. Попробовав раз, этот десерт может стать вашим любимым.
Как приготовить яблочные блины так, чтобы получились ароматные, нежные и золотистые, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она также предоставила точные пропорции, благодаря которым блюдо получится идеальным.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 500 мл.
- Масло растительное – 30 мл.
- Соль – 3 гр.
- Сахар – 30 гр.
- Мука – 200 гр.
- Яблоки – 2 шт.
Способ приготовления
1. Объединяем в большой миске: яйца, сахар, половину молока, соль, растительное масло и муку. Перемешиваем венчиком или погружным блендером.
2. Добавляем вторую часть оставшегося молока и снова перемешиваем.
3. Очищаем яблоки от кожуры, натираем на мелкой терке и добавляем в тесто. Перемешиваем и можем жарить блины.
4. Смазываем сковороду тонким слоем масла, выливаем часть теста, когда блинчик станет матовым – переворачиваем и жарим до золотистой корочки.
5. Перекладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Также сверху можно присыпать тростниковым сахаром. И так все блины.
6. Из этого количества теста выходит 9 блинов.
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