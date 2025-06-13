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Вкусные бутерброды без хлеба: рассказываем, чем заменить хлеб
Если вы хотите приготовить вкусные и при этом легкие бутерброды, но без хлеба, отличной альтернативой будут хлебцы, причем любые, какие вы любите или вообще лаваш. И готовить их можно с любыми продуктами, для свежести обязательно добавьте зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких бутербродов из хлебцев, с красной рыбой и огурцами.
- Рисовые хлебцы
- Крем-сыр
- Рыба красная
- Огурец
- Укроп
Способ приготовления:
1. Намажьте хлебцы крем-сыром, посыпьте укропом, сверху рыбу и огурцы.
При подаче можно еще присыпать зеленью.
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