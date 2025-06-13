УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкусные бутерброды без хлеба: рассказываем, чем заменить хлеб

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
822
Рецепт бутербродов

Если вы хотите приготовить вкусные и при этом легкие бутерброды, но без хлеба, отличной альтернативой будут хлебцы, причем любые, какие вы любите или вообще лаваш. И готовить их можно с любыми продуктами, для свежести обязательно добавьте зелень.

Видео дня
Вкусные бутерброды без хлеба

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких бутербродов из хлебцев, с красной рыбой и огурцами.

  • Рисовые хлебцы
  • Крем-сыр
  • Рыба красная
  • Огурец
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Намажьте хлебцы крем-сыром, посыпьте укропом, сверху рыбу и огурцы.

Приготовление бутербродов

При подаче можно еще присыпать зеленью.

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: