Вкусные бутерброды без хлеба: рассказываем, чем заменить хлеб

Если вы хотите приготовить вкусные и при этом легкие бутерброды, но без хлеба, отличной альтернативой будут хлебцы, причем любые, какие вы любите или вообще лаваш. И готовить их можно с любыми продуктами, для свежести обязательно добавьте зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких бутербродов из хлебцев, с красной рыбой и огурцами.

Рисовые хлебцы

Крем-сыр

Рыба красная

Огурец

Укроп

Способ приготовления:

1. Намажьте хлебцы крем-сыром, посыпьте укропом, сверху рыбу и огурцы.

При подаче можно еще присыпать зеленью.

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