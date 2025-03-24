Вкусные куриные крылышки без сковородки и духовки: готовятся 20 минут

Иногда трудно совмещать работу, семью и личную жизнь, а также готовить вкусные блюда, особенно среди недели. Но куриные крылышки с чесноком и зеленью – это то блюдо, которое может стать вашим спасением.

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Время ее приготовления – всего 20 минут. При этом вам не нужно использовать сковороду, духовку или любую другую посуду, пишет OBOZ.UA.

Для этого вам просто нужно купить в супермаркете уже замаринованные крылышки, или замариновать их дома, добавив немного масла, зелени и подавленного чеснока.

Затем положите их в свою фритюрницу, и через несколько минут у вас будут идеальные крылышки, которые можно добавить в блюдо. Сама курица будет сочной с хрустящей кожурой, но не жирной, а чеснок и травы идеально дополнят вкус.

Пока крылышки готовятся во фритюрнице, можно отварить к ним пасту и сделать лёгкий сала. Ужин готов!

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить дома крылышки, чтобы были вкуснее, чем у KFC.

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