Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

Тарталетки – идеальный вариант быстрой и бюджетной закуски. Можно выбрать любую вкусную начинку, и вы получите полноценное праздничное блюдо. Как вариант, натертый сыр и яйца.

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Идея приготовления элементарных тарталеток с яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

плавленый творог – 2 шт.

соль, перец

сухой чеснок

томат черри

микро зелень

сливочный творог – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, натереть.

2. Добавить натертый плавленый творог.

3. Добавить специи.

4. Все перемешать.

5. Добавить сливочный творог и снова хорошо перемешать.

6. Выложить массу в кондитерский мешок.

7. Из кондитерского мешка выжать массу в песочные корзиночки.

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