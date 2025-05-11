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Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
33
Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

Тарталетки – идеальный вариант быстрой и бюджетной закуски. Можно выбрать любую вкусную начинку, и вы получите полноценное праздничное блюдо. Как вариант, натертый сыр и яйца.

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Идея приготовления элементарных тарталеток с яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Получится очень вкусно.

Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • плавленый творог – 2 шт.
  • соль, перец
  • сухой чеснок
  • томат черри
  • микро зелень
  • сливочный творог – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

1. Яйца отварить, натереть.

2. Добавить натертый плавленый творог.

Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

3. Добавить специи.

4. Все перемешать.

Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

5. Добавить сливочный творог и снова хорошо перемешать.

6. Выложить массу в кондитерский мешок.

Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу

7. Из кондитерского мешка выжать массу в песочные корзиночки.

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