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Вкусные тарталетки с сыром и яйцом на скорую руку: идеальная закуска к праздничному столу
Тарталетки – идеальный вариант быстрой и бюджетной закуски. Можно выбрать любую вкусную начинку, и вы получите полноценное праздничное блюдо. Как вариант, натертый сыр и яйца.
Идея приготовления элементарных тарталеток с яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha redko) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- плавленый творог – 2 шт.
- соль, перец
- сухой чеснок
- томат черри
- микро зелень
- сливочный творог – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, натереть.
2. Добавить натертый плавленый творог.
3. Добавить специи.
4. Все перемешать.
5. Добавить сливочный творог и снова хорошо перемешать.
6. Выложить массу в кондитерский мешок.
7. Из кондитерского мешка выжать массу в песочные корзиночки.
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