Вкусный домашний летний пирог "12 ложек": делимся рецептом удачной выпечки
Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также просто заменив его лавашем. Для начинки также каждый может использовать те ягоды, фрукты, которые любит.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "12 ложек", который получится очень пышным.
Ингредиенты:
- 80 г муки
- 180 г сахара
- 180 мл молока
- 180 мл растительного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ваниль по желанию
- 150-200 г вишен (у меня черешни)
Способ приготовления:
1. Сначала в миску разбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем до легкой пены. Затем вливаем молоко, масло, добавляем ваниль и перемешиваем.
2. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и частями вводим в жидкую смесь. Замешиваем однородное, жидковатое тесто.
3. Вишни, если замороженные, немного отжимаем от лишней влаги и осторожно добавляем в тесто. Форму смазываем маслом, выливаем тесто и ставим в аэрогриль на 180°C примерно на 30-35 минут.
Готовность проверяем деревянной шпажкой, если сухая, пирог готов!
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