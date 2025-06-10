Вкусный домашний летний пирог "12 ложек": делимся рецептом удачной выпечки

Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также просто заменив его лавашем. Для начинки также каждый может использовать те ягоды, фрукты, которые любит.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "12 ложек", который получится очень пышным.

Ингредиенты:

80 г муки

180 г сахара

180 мл молока

180 мл растительного масла

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

ваниль по желанию

150-200 г вишен (у меня черешни)

Способ приготовления:

1. Сначала в миску разбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем до легкой пены. Затем вливаем молоко, масло, добавляем ваниль и перемешиваем.

2. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и частями вводим в жидкую смесь. Замешиваем однородное, жидковатое тесто.

3. Вишни, если замороженные, немного отжимаем от лишней влаги и осторожно добавляем в тесто. Форму смазываем маслом, выливаем тесто и ставим в аэрогриль на 180°C примерно на 30-35 минут.

Готовность проверяем деревянной шпажкой, если сухая, пирог готов!

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