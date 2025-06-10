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Вкусный домашний летний пирог "12 ложек": делимся рецептом удачной выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт пирога

Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также просто заменив его лавашем. Для начинки также каждый может использовать те ягоды, фрукты, которые любит. 

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Пирог с вишней

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "12 ложек", который получится очень пышным.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 80 г муки
  • 180 г сахара
  • 180 мл молока
  • 180 мл растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • ваниль по желанию
  • 150-200 г вишен (у меня черешни)

Способ приготовления: 

1. Сначала в миску разбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем до легкой пены. Затем вливаем молоко, масло, добавляем ваниль и перемешиваем.

Приготовление теста

2. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и частями вводим в жидкую смесь. Замешиваем однородное, жидковатое тесто.

Готовое тесто

3. Вишни, если замороженные, немного отжимаем от лишней влаги и осторожно добавляем в тесто. Форму смазываем маслом, выливаем тесто и ставим в аэрогриль на 180°C примерно на 30-35 минут.

Сколько выпекать пирог

Готовность проверяем деревянной шпажкой, если сухая, пирог готов!

Готовый пирог

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