Вкусный и полезный пирог из овсянки: простой рецепт

Этот пирог с золотистым сиропом идеально подходят для быстрого перекуса, угощения после школы или в качестве чего-то сладкого к полуденному чаю.

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Вы можете приготовить его всего за 30 минут, включая время выпекания, и используя ингредиенты, которые, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу. Также вы можете добавить в него шоколадные капли, кокосовую стружку или изюм, если хотите, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты

250 г овсяных хлопьев

125 г сливочного масла, плюс дополнительно для сковородки

125 г светло-коричневого сахара

Две-три столовые ложки золотого сиропа.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C (180°C для духовок с вентилятором).

Положите овсянку, масло, сахар и золотистый сироп в кухонный комбайн и быстро взбейте, пока все не соединится. Будьте осторожны, чтобы не взбить чрезмерно, поскольку это может ухудшить текстуру овсянки.

Смажьте квадратную форму для выпекания размером 20 на 20 см небольшим количеством сливочного масла. Выложите смесь в форму и плотно прижмите ее к краям тыльной стороной ложки, равномерно выравнивая поверхность.

Разделите смесь на двенадцать порций, затем выпекайте примерно пятнадцать минут или пока верх не приобретет насыщенный золотистый цвет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить необычную овсянку для завтрака.

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