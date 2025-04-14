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Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
108
Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

Печень – очень питательный и универсальный продукт. Из него получаются очень вкусные оладьи или можно просто протушить это мясо в сметане, а затем подать в картофельное пюре. Совсем скоро Пасха, поэтому великолепной идеей будет приготовить на праздник сытный печеночный рулет.

Видео дня

Идея приготовления сытного печеночного рулета на Пасху опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в TikTok. Внутри вкуснейшая начинка.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

Ингредиенты:

  • печень куриная – 400 г
  • молоко – 400 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 5 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • шампиньоны – 350 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • майонез – по вкусу
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • грецкие орехи – 50 г
  • зелень – немного

Способ приготовления:

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

1. Печень помыть, почистить вож жира и переложить в блендер.

2. Добавить яйца, молоко, муку, соль, масло.

3. Взбить блендером до однородности.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

4. Жарить, как привычные блины.

5. Для начинки в чашу блендера положить пожаренную морковь с луком, грибы жареные.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

6. Добавить плавленые сырки, чеснок, посолить и добавить немного майонеза.

7. Все сбить блендером.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

8. Выложить блины, смазывая друг за другом начинкой, пока не закончатся блины.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

9. Завернуть края и завернуть туго в рулет. В пищевой пленке положить на 2 часа в холодильник.

10. Достать, смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

11. Через несколько часов нарезать на стол.

Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

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