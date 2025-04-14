Вкусный печеночный рулет для пасхального стола: приготовьте блюдо, которое понравится всем

Печень – очень питательный и универсальный продукт. Из него получаются очень вкусные оладьи или можно просто протушить это мясо в сметане, а затем подать в картофельное пюре. Совсем скоро Пасха, поэтому великолепной идеей будет приготовить на праздник сытный печеночный рулет.

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Идея приготовления сытного печеночного рулета на Пасху опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в TikTok. Внутри вкуснейшая начинка.

Ингредиенты:

печень куриная – 400 г

молоко – 400 мл.

яйца – 3 шт.

мука – 5 ст.л.

масло – 3 ст.л.

соль – по вкусу

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

шампиньоны – 350 г

плавленые сырки – 2 шт.

соль – по вкусу

майонез – по вкусу

чеснок – 2-3 зубчика

грецкие орехи – 50 г

зелень – немного

Способ приготовления:

1. Печень помыть, почистить вож жира и переложить в блендер.

2. Добавить яйца, молоко, муку, соль, масло.

3. Взбить блендером до однородности.

4. Жарить, как привычные блины.

5. Для начинки в чашу блендера положить пожаренную морковь с луком, грибы жареные.

6. Добавить плавленые сырки, чеснок, посолить и добавить немного майонеза.

7. Все сбить блендером.

8. Выложить блины, смазывая друг за другом начинкой, пока не закончатся блины.

9. Завернуть края и завернуть туго в рулет. В пищевой пленке положить на 2 часа в холодильник.

10. Достать, смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью.

11. Через несколько часов нарезать на стол.

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