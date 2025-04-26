Вкусный рулет из подчеревины для праздничного стола: идеально на бутерброды
Сочную подчеревину из свинины можно просто пожарить на сковороде или приготовить из нее полноценное праздничное блюдо – запеченный рулет. Для этого нужно сделать соус на основе растительного масла и специй и хорошо смазать продукт.
Идея приготовления вкусной запеченной подчеревины опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- подчеревина – 1-1,5 кг. (с хорошей мясной прослойкой)
- соль – 1,5 ч.л.
- черный молотый перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- чеснок - 5-6 зубчиков
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подчеревину хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем.
2. Смешать соль, перец, паприку, измельченный чеснок и растительное масло.
3. Натереть подчеревину со всех сторон.
4. Нарезанный чеснок выложить на внутреннюю часть. Свернуть в рулет и связать плотно кулинарной нитью.
5. Оставить на час при комнатной температуре или на ночь в холодильнике – так будет вкуснее.
6. Завернуть подчеревину в пергамент и фольгу (плотно, чтобы не вытекал сок) и запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно на 2 часа.
7. Достать из духовки, осторожно развернуть фольгу.
8. Переложить мясо в чистую фольгу, полностью охладить, тогда поставить в холодильник на несколько часов.
9. Снять нити. Нарезать тонко – подчеревина держит форму, аромат невероятный, а на разрезе – праздничный узор.
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