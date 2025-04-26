Вкусный рулет из подчеревины для праздничного стола: идеально на бутерброды

Сочную подчеревину из свинины можно просто пожарить на сковороде или приготовить из нее полноценное праздничное блюдо – запеченный рулет. Для этого нужно сделать соус на основе растительного масла и специй и хорошо смазать продукт.

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Идея приготовления вкусной запеченной подчеревины опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

подчеревина – 1-1,5 кг. (с хорошей мясной прослойкой)

соль – 1,5 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

чеснок - 5-6 зубчиков

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подчеревину хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем.

2. Смешать соль, перец, паприку, измельченный чеснок и растительное масло.

3. Натереть подчеревину со всех сторон.

4. Нарезанный чеснок выложить на внутреннюю часть. Свернуть в рулет и связать плотно кулинарной нитью.

5. Оставить на час при комнатной температуре или на ночь в холодильнике – так будет вкуснее.

6. Завернуть подчеревину в пергамент и фольгу (плотно, чтобы не вытекал сок) и запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно на 2 часа.

7. Достать из духовки, осторожно развернуть фольгу.

8. Переложить мясо в чистую фольгу, полностью охладить, тогда поставить в холодильник на несколько часов.

9. Снять нити. Нарезать тонко – подчеревина держит форму, аромат невероятный, а на разрезе – праздничный узор.

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