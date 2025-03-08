Вкусный рулет из тоненького сала: как приготовить блюдо настоящих украинцев

Сало – один из символов украинского народа. Поэтому каждая хозяйка должна иметь на вооружении несколько рецептов приготовления этого продукта, чтобы каждый раз удивлять родных удивительной закуской.

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Фудблогер Анна Шолкова в Instagram рассказала рецепт приготовления рулета из тонкого сала. Каждый, кто его попробует, получит невероятное удовольствие.

Ингредиенты

Сало тонкое – 1 кг.

Соль

Перец

Паприка

Чеснок – 1 гол.

Фарш – 300 гр.

Способ приготовления

1. Сало со стороны кожуры щедро нарезаем солью.

2. С другой стороны производим надрезы по всей длине.

3. Натираем специями и измельченным чесноком.

4. В фарш добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем тонким слоем фарш на сало и заворачиваем в плотный рулет. Перевязываем кулинарной нитью.

6. Варим в течение 1,5 часов при минимальном кипении.

7. Отправляем на 20 мин. в духовку при 180 градусах.

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