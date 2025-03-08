Вкусный рулет из тоненького сала: как приготовить блюдо настоящих украинцев
Сало – один из символов украинского народа. Поэтому каждая хозяйка должна иметь на вооружении несколько рецептов приготовления этого продукта, чтобы каждый раз удивлять родных удивительной закуской.
Фудблогер Анна Шолкова в Instagram рассказала рецепт приготовления рулета из тонкого сала. Каждый, кто его попробует, получит невероятное удовольствие.
Ингредиенты
- Сало тонкое – 1 кг.
- Соль
- Перец
- Паприка
- Чеснок – 1 гол.
- Фарш – 300 гр.
Способ приготовления
1. Сало со стороны кожуры щедро нарезаем солью.
2. С другой стороны производим надрезы по всей длине.
3. Натираем специями и измельченным чесноком.
4. В фарш добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем тонким слоем фарш на сало и заворачиваем в плотный рулет. Перевязываем кулинарной нитью.
6. Варим в течение 1,5 часов при минимальном кипении.
7. Отправляем на 20 мин. в духовку при 180 градусах.
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