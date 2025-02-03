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Вкусный салат из пекинской капусты с оригинальной заправкой: готовится 10 минут
Пекинская капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень легкого салата. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами, соусами, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с ветчиной и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- ветчина
- яйца
Для заправки:
- греческий йогурт
- зеленый лук
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, брусками огурцы, яйца и ветчину.
2. Смешайте все для заправки, добавьте ее в салат, перемешайте.
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