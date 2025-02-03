Вкусный салат из пекинской капусты с оригинальной заправкой: готовится 10 минут

Пекинская капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень легкого салата. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами, соусами, сырами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с ветчиной и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

ветчина

яйца

Для заправки:

греческий йогурт

зеленый лук

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, брусками огурцы, яйца и ветчину.

2. Смешайте все для заправки, добавьте ее в салат, перемешайте.

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