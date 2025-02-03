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Вкусный салат из пекинской капусты с оригинальной заправкой: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
333
Вкусный салат из пекинской капусты с оригинальной заправкой: готовится 10 минут

Пекинская капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень легкого салата. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами, соусами, сырами. 

Видео дня
Салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с ветчиной и вкусной заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста 
  • огурец
  • ветчина
  • яйца

Для заправки:

  • греческий йогурт
  • зеленый лук 
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, брусками огурцы, яйца и ветчину.

Приготовление салата

2. Смешайте все для заправки, добавьте ее в салат, перемешайте.

Готовый салат

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