УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
660
Рецепт пирога

Заливной пирог – отличная альтернатива пиццы и хлеба. Для приготовления теста для такого блюда понадобится всего лишь кефир, мука. А для начинки можно брать зеленый лук, вареные яйца, капусту любую, а также фарш.

Видео дня
Из чего приготовить заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с зеленым луком, а также тунцом. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

Для теста:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Приготовление теста для пирога

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

Приготовление блюда

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: