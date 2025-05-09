'Властелин колец' получит продолжение: когда выйдет новый фильм

Кинематографическая вселенная "Властелина колец" по произведениям Джона Толкина вскоре пополнится новым полнометражным фильмом. Студии Warner Bros. и New Line Cinema объявили, что 17 декабря 2027 года в мировой прокат выйдет лента "Властелин колец: Охота на Голлума".

Видео дня

Как пишет издание THR, оскароносная команда Питера Джексона, его жены Фрэн Уолш и Филиппа Бойенса возьмется рассказывать о загадочном существе по имени Голлум. Они спродюсируют новую дилогию фильмов, посвященную ему.

К роли Голлума снова вернется актер, который играл его в сериях "Властелин колец" и "Хоббит" Энди Серкис. Он же выступит режиссером первой ленты. Сценарий к ней напишут Уолш, Гойенс, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Имя режиссера и ориентировочная дата выхода второй ленты пока не объявляются.

Сейчас дату 17 декабря 2027 года называют, хоть и выигрышной для премьеры, ведь она попадает в период рождественских праздников, но не окончательной. Другие крупные студии еще не объявили свои планы на эти же недели, поэтому в графике еще могут произойти сдвиги.

О том, что команда Питера Джесона планирует создать фильм, посвященный Голлуму, стало известно в начале 2023 года. Вероятно, в основу ляжет любительский короткометражный фильм "Охота на Голлума", который вышел в 2009 году. В нем эльфы и представители расы дунэдайн пытались поймать загадочного монстра. Позже генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав рассказал, что в сценарии будут разработаны новые сюжетные линии. Учитывая вероятный сюжет ленты, не исключено, что к участию в ней будут привлечены такие звезды франшизы, как Вигго Мортенсен, Йен МакКелен, Ли Пейс и Орландо Блум.

Ранее OBOZ.UA публиковал зрелищный IMAX-трейлер игрового римейка мультфильма "Как приручить дракона".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.