'Властелин колец: Война рогиримов': когда выйдет анимафильм. Первый трейлер

На основе культового романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" вскоре выйдет новый анимационный фильм. Разработчиками выступают компании New Line Cinema и Warner Bros. В приквеле речь пойдет о событиях, происходивших за 183 года до сюжета фильма 2002 года "Властелин колец: Две башни".

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В анимафильме будет рассказываться о судьбе Дома Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогана. Первый трейлер долгожданной новинки уже появился в сети.

Еще в июне 2021 года, во время празднования 20-летия по случаю выхода фильма "Властелин колец: Братство кольца" (2001) представители киностудии New Line Cinema объявили, что вместе с Warner Bros. Pictures приступили к разработке нового анимафильма. Об истории Гельма Молоторукого говорится в дополнениях к роману Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

На легендарного короля Рогана неожиданно нападает Вулф, безжалостный властелин Дунланда, стремящийся отомстить за смерть своего отца. Вулф заставляет Хельма и его людей вступить в последнее сражение в крепости Горнбург, которая впоследствии станет известна как Хельмов Яр. Дочь Хельма, Гера, возглавит сопротивление против опасного врага.

Режиссером фильма выступил японский художник-мультипликатор Кенджи Камияма.

В оригинальной версии главных героев озвучили Брайан Кокс, Гая Вайс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Лоррейн Эшборн и другие.

Премьера в Украине, по сообщениям пресс-службы кинодистрибьютора, должна состояться 12 декабря 2024 года.

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